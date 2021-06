Kaag en Segers zien nog steeds veel verschillen na gesprek met Hamer

D66-leider Sigrid Kaag stelt dat de verschillen tussen haar partij en de ChristenUnie nog steeds erg groot zijn. Dat zei ze na afloop van haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer en CU-leider Gert-Jan Segers. Ook Segers erkent de verschillen, maar benadrukt dat er ook vooral over de inhoudelijke kwesties is gesproken, zoals over het herstelbeleid na corona. De twee partijen liggen inhoudelijk met name ver uiteen op het gebied van medisch-ethische kwesties, zoals abortus en levenseinde. D66 stelde eerder liever niet met CU te willen regeren vanwege het grote verschil tussen de partijen op die onderwerpen.

Ook Segers staat niet meteen te springen om mee te regeren. Volgens hem is de meest voor de hand liggende positie van de CU in de oppositie. „Ik ga nu niet een stap naar voren zetten en zeggen dat we dezelfde weg in willen slaan als de afgelopen vier jaar”, stelt Segers. „Dat is geen geloofwaardige omslag in cultuur die we juist willen doorbreken.” Daarmee doelt de CU-voorman om de roep op een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Wel benadrukt hij dat hij graag meepraat over de inhoud, maar „uiteindelijk moet er een advies komen, en wij zijn daarvoor niet aan de beurt.”

Na de overwinning van de afgelopen verkiezingen wil Kaag haar beloftes waarmaken aan de kiezers. Ze sluit de ChristenUnie niet per direct uit, maar blijft vooral herhalen dat er veel verschillen zijn. Ondanks deze verschillen hebben de partijen de afgelopen vier jaar wel samengewerkt in de coalitie, maar daardoor heeft volgens Kaag alles op medisch ethisch gebied stilgestaan. „Nu willen we vooruitgang”, aldus de D66-leider.

