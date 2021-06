Israëlische militairen doden drie Palestijnen op Westelijke Jordaanoever

Israëlische militairen hebben woensdagavond drie Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever. Een van hen zou lid zijn van een jihadistische groepering, de dood van de andere twee lijkt een vergissing te zijn, melden internationale persbureaus donderdag.

Het gaat om twee veiligheidsagenten van de Palestijnse Autoriteit. Een derde agent is zwaargewond geraakt. De Israëliërs waren bezig met een zoekactie naar een schutter in de stad Jenin toen er een vuurgevecht uitbrak. De verdachte zou recent militairen hebben aangevallen. Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft de actie een „gevaarlijke Israëlische escalatie” genoemd. Volgens de woordvoerder hadden de militairen zich vermomd als Arabieren tijdens de zoekactie. Hij roept de internationale gemeenschap en de Verenigde Staten op om de aanvallen te veroordelen.

Het Israëlische leger en de politie wilden niet reageren op vragen van persbureau AP. De Palestijnse Autoriteit zou zelden problemen hebben met Israëlische militairen en zich niet bemoeien met acties van het leger op de Westelijke Jordaanoever. Na de dood van de Palestijnen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te rouwen. Al Jazeera meldt dat in sommige steden wordt opgeroepen om te staken.

Het incident volgt op een onrustige periode in Israël en Palestina. In mei laaide geweld op tussen Hamas en Israël waarna elf dagen van bombardementen en raketbeschietingen volgden. Daarna is een staakt-het-vuren afgesproken.