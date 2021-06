ECB laat rente laag ondanks stijgende inflatie

Ondanks de stijgende inflatie laat de Europese Centrale Bank het monetaire beleid voorlopig ongewijzigd. De rente blijft op een ultralaag peil staan. Dit blijkt uit een verklaring die het ECB-bestuur donderdagmiddag na een vergadering vrijgaf. In een persconferentie zou Christine Lagarde, de president van de ECB, donderdagmiddag het besluit nader toelichten.

De ‘pandemie-noodopkopen’ van staats- en bedrijfsleningen door de ECB, die de kapitaalmarktrente drukken, blijven op het huidige tempo van rond de 80 miljard euro per maand doorgaan. De reguliere opkopen van staats- en bedrijfsschuld van 20 miljard euro per maand blijven ook ongewijzigd. De depositorente voor banken die geld stallen bij de ECB blijft eveneens op min 0,5 procent staan.

De inflatie in de eurozone bedroeg in mei 2 procent, tegen 1,6 procent in april. Eind vorig jaar stond de inflatie nog licht negatief. Het inflatiedoel van de ECB is: „onder, maar dicht bij 2 procent op de middellange termijn”. Het lijkt alsof dat doel nu is bereikt – maar de ECB meent dat de inflatie nog niet duurzaam op het juiste peil is gekomen. Het economisch herstel is volgens het ECB-bestuur nog pril.

Al jaren ligt de inflatie flink onder de ECB-doelstelling, maar de laatste maanden loopt die op. In Nederland bedroeg de inflatie in mei 2 procent, net als gemiddeld in de eurozone. Dat komt door de geleidelijke versoepeling van coronamaatregelen in Europa. Consumenten geven nu hun opgepotte geld uit. Ook sijpelt inflatie vanuit de VS, daar aangejaagd door de miljarden die de regering-Biden in de economie pompt, door naar Europa. Daarnaast drijven tekorten aan chips en personeel de prijzen op.

Het Nederlandse ECB-bestuurslid, Klaas Knot, sprak zich in april uit voor een geleidelijke afbouw van de pandemie-noodopkopen in het derde kwartaal, omdat het economisch herstel aantrekt. Een meerderheid van het bestuur kwam donderdag echter tot een andere afweging.