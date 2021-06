De series van week 23: Loki, Beau Séjour en Home Before Dark

Loki

Na WandaVision en The Falcon and the Winter Soldier is Loki de derde Marvel-serie voor de streamingdienst van Disney. We volgen een ietwat absurd avontuur van de gelijknamige god. Loki, met zichtbaar plezier gespeeld door Tom Hiddleston, wordt opgepakt door een organisatie die verschillende tijdlijnen in het universum moet beschermen. Owen Wilson speelt een agent die hoopt dat Loki kan helpen bij het vinden van een tijdreizende schurk. Disney+, 6 afleveringen (wekelijks).

Beau Séjour 2

In deze Vlaamse thrillerserie onderzoeken overleden mensen hun eigen dood. Ieder seizoen heeft een nieuw verhaal met nieuwe hoofdrolspelers. De tweede reeks gaat over oud-marinecommandant Maurice. Hij ziet zijn eigen lijk hangen aan de mast van de zeilboot Beau Séjour. Wat is er gebeurd? NPO Plus, 10 afleveringen.

Home Before Dark 2

Serie over een Amerikaanse basisschoolleerling die aan de slag gaat als journalist. Hilde Lysiak (Brooklynn Prince) onderzoekt in het tweede seizoen een mysterieuze explosie op een boerderij. Ze wordt tegengewerkt door een invloedrijk bedrijf. De serie is gebaseerd op het leven van de echt bestaande Lysiak. Apple TV+, 10 afleveringen (wekelijks).