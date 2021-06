De maan schoof tussen de aarde en de zon, zo zag dat eruit

Donderdagochtend was vanuit grote delen van Europa, Azië en Noord-Amerika een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De maan verduisterde tijdelijk tot 17 procent van de zon. Het natuurverschijnsel was ook in Nederland goed waarneembaar. Op 25 oktober 2022 is vanuit Nederland opnieuw een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. De eerstvolgende totale zonsverduistering in Nederland is pas op 7 oktober 2135.