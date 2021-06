CBS: vorige week sprake van oversterfte

In de week van 31 mei tot en met 6 juni zijn naar schatting bijna 3.000 mensen overleden in Nederland. In die week stierven ongeveer tweehonderd mensen meer dan verwacht in deze periode en was dus sprake van oversterfte. Dat zijn er ruim tweehonderd meer dan de week ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van een analyse van de voorlopige sterftecijfers.

Het CBS meldt dat vorige week meer mensen die langdurige zorg behoefden, zijn overleden vergeleken met de week ervoor. Ook zijn vorige week naar schatting iets meer 1.600 mensen van tachtig jaar of ouder overleden. Daarnaast stierven ongeveer 950 mensen van 65 jaar of ouder. Het aantal sterfgevallen van mensen jonger dan 65 jaar lag op vierhonderd.

Volgens het CBS overleden in die week vooral ouderen. Er stierven tweehonderd minder mensen ten opzichte van de week ervoor. De onderzoekers melden dat vanaf half september tot half februari sprake was van oversterfte. In de weken daarna was het dodental ongeveer even hoog als vooraf werd verwacht. Vorige week was sprake van oversterfte omdat het dodental hoger lag dan de schatting van het CBS.