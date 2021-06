VS kopen 500 miljoen vaccins om te doneren aan arme landen

De Verenigde Staten gaan 500 miljoen vaccins van Pfizer/BioNTech kopen om aan ontwikkelingslanden te geven. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag aangekondigd. De Amerikaanse farmaceut Pfizer en de Duitse partner BioNTech bevestigen het bericht. De vaccins worden volgens de twee bedrijven verkocht voor een prijs waarbij ze geen winst maken.

De VS willen de vaccins gaan verdelen onder 92 landen en de leden van de Afrikaanse Unie. Biden roept andere landen op om ook een bijdrage te leveren. „Het doel van deze donatie is om levens te reden en de pandemie te beëindigen”, zegt Biden in zijn verklaring. Hij zegt dat de komende dagen meer acties zullen worden aangekondigd.