Booking in Italië verdacht van ontwijken 153 miljoen aan btw-belasting

Booking.com wordt door het Italiaanse openbaar ministerie verdacht van het ontwijken van 153 miljoen euro aan belastingen in het land. Italiaanse media melden donderdag dat het Nederlandse bedrijf tussen 2013 en 2019 geen btw heeft betaald over ongeveer 800.000 transacties, goed voor 700 miljoen euro aan inkomsten. De Italiaanse fiscale recherche startte in 2018 een onderzoek, toen de belastingaangiften van meerdere bed & breakfasts in de provincie Ligurië werden gecontroleerd.

Volgens een verklaring van de fiscale recherche betaalde Booking geen btw-belasting in Italië door het Europese ‘reverse charge-mechanisme’ toe te passen. Dit mechanisme bestaat om te voorkomen dat bij handel door partijen uit verschillende lidstaten dubbel btw afgedragen moet worden. Feitelijk betekende dit dat de accommodaties waar Booking in Italië mee samenwerkt nu de belasting moesten afdragen. Dit gebeurde in veel gevallen niet, waardoor de belasting noch in Italië, noch in Nederland werd aangegeven of betaald.

Een woordvoerder van Booking bevestigt dat een rapport is binnengekomen met betrekking tot de controle van de btw-afdracht en dat dit zal worden besproken met de Italiaanse belastingautoriteiten. Op de inhoud van het rapport gaat het bedrijf niet in. Verder stelt Booking dat „al onze partners in de EU, ook in Italië, verantwoordelijk zijn voor het zelf beoordelen en vaststellen van de lokale btw en het afdragen daarvan aan hun overheid”.

Booking kwam enkele weken geleden in opspraak, omdat het bedrijf ondanks het verkrijgen van staatssteun tijdens de coronacrisis bonussen had uitgekeerd aan zijn drie bestuurders. Vorige week maakte de hotelsite bekend de staatssteun terug te betalen naar aanleiding van de ontstane commotie, waardoor de Nederlandse staat 65 miljoen euro tegemoet kon zien.

