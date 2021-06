BNNVARA vervangt Vooravond-presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer

Fidan Ekiz en Renze Klamer keren na de zomerstop niet terug als presentatoren van de dagelijkse BNNVARA-talkshow De Vooravond. Dat heeft de omroep donderdag bekendgemaakt. Volgens directeur content van BNNVARA Gert-Jan Hox mist het duo „de urgentie” die de omroep zoekt. Zij worden opgevolgd door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem. Klamer laat donderdagmiddag via Twitter weten „perplex” te staan vanwege de beslissing. Hij zou minder dan 24 uur voor de publiekelijke bekendmaking van het besluit op de hoogte zijn gebracht.

Volgens directeur Hox zijn Ekiz en Klamer „als duo met elkaar in het diepe gesprongen” toen zij afgelopen zomer begonnen met het presenteren van De Vooravond. Volgens hem vulden de twee elkaar goed aan en gaven zij het programma „een eigen karakter”. „Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken”, aldus Hox. „Daar zal met een andere invulling en met de afwisselende presentatie door Sophie en Khalid, nog meer de focus op komen te liggen.”

Het programma heeft sinds 28 mei een zomerstop, maar is vanaf 30 augustus weer op de buis. De Vooravond is van maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 uur en 20.00 uur te zien op NPO 1. Hilbrand is sinds 2004 presentator bij BNNVARA en presenteert momenteel nog samen met NRC-redacteur Hugo Logtenberg op maandagavond het praatprogramma Op1, eveneens op NPO1. Kasem is advocaat en was eerder deelnemer aan het KRO-NCRV-programma De Slimste Mens.