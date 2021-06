Belastingdienst gaf voor 70 miljoen euro onterechte korting aan arbeidsmigranten

Een maas in de Nederlandse belastingwetgeving voor buitenlandse werknemers heeft de Belastingdienst de afgelopen zes jaar 70 miljoen euro gekost. Dat zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) in een schriftelijke reactie op Kamervragen. Duizenden arbeidsmigranten met kinderen van wie de partner niet in Nederland woont, konden jarenlang onterecht aanspraak maken op de zogeheten inkomensafhankelijke combinatiekorting. Het geld kan niet teruggevraagd worden.

De kwestie kwam al in mei aan het licht na berichtgeving van RTL Nieuws. Arbeidsmigranten die kinderen hebben en in Nederland werken maar niet in Nederland staan ingeschreven, worden door de Belastingdienst vrijwel zonder uitzondering behandeld als alleenstaande ouder, ook al hebben ze een partner in het thuisland. Dit kan per persoon jaarlijks tot 2.800 euro aan belastingkorting opleveren.

Het ministerie heeft nu uitgerekend dat arbeidsmigranten tussen 2015 en 2020 voor in totaal 218 miljoen euro gebruik hebben gemaakt van deze regeling. Hiervan zou 70 miljoen euro terechtgekomen zijn bij personen die hier eigenlijk geen recht op gehad zouden hebben. Vijlbrief laat aan de Kamer weten dat hij de wetgeving per 1 januari 2022 aangepast wil hebben, zodat het gat in de wet gedicht is.