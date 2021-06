Bedrijf achter Keystone XL-pijpleiding trekt zich terug

Het energiebedrijf TC Energy achter de omstreden oliepijpleiding Keystone XL trekt zich terug uit het project. Dat maakte het bedrijf woensdag in een persbericht via de eigen website bekend. De aanleg van de pijpleiding was al stopgezet, nadat president Biden per decreet de vergunning introk. Verschillende staten probeerden dit besluit nog aan te vechten.

TC Energy stelt in overleg met de overheid van deelstaat Alberta, dat als partner in het project betrokken was, te hebben besloten een einde te maken aan het plan. Het bedrijf stelt dat het zich in de toekomst meer wil richten op hernieuwbare energie en de in het project opgedane kennis daarbij wil gebruiken.

Het besluit om de aanleg van Keystone XL stil te leggen was een van de eerste dingen die Biden deed toen hij was aangetreden op 20 januari. Dit past in een bredere wens van de huidige Amerikaanse regering om meer te doen tegen de oorzaken van klimaatverandering.

Tweeduizend kilometer

Ook al was het project door Biden stilgelegd, was het nog niet zeker of het daarmee volledig van de baan was. De Texaanse minister van Justitie Ken Paxton, betrokken bij de rechtszaak van zeventien staten tegen het besluit van Biden, stelde dat het onwettig was om de aanleg van de pijpleiding per decreet te stoppen. Dit omdat het Congres al had ingestemd met het project.

De pijpleiding, die bijna tweeduizend kilometer lang moest worden en 9 miljard dollar zou kosten, was bedoeld om olie uit teerzanden in het Canadese Alberta te vervoeren naar de Amerikaanse staat Nebraska. Na aanhoudende protesten blokkeerde Obama het besluit al in 2015, waarna Donald Trump weer groen licht gaf voor het project.

