Aung San Suu Kyi vervolgd om aanklacht junta wegens corruptie

In Myanmar wordt de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi vervolgd na een aanklacht van de junta wegens corruptie. Dat melden internationale persbureaus donderdag. De beschuldigingen aan het adres van de politica hebben betrekking op haar voorzitterschap van een liefdadigheidsinstelling. Ze zou contant geld en goud als steekpenningen hebben aangenomen. Door de aanklacht hangt haar een gevangenisstraf van vijftien jaar boven het hoofd. De advocaat van Suu Kyi spreekt van een „absurde” beschuldiging, die haar politiek vleugellam maakt.

Aung San Suu Kyi zou 600.000 dollar (omgerekend ruim 493.000 euro) en zeven goudstukken hebben aangenomen, staat in een verklaring van de militaire raad in het Zuidoost-Aziatische land, waar de krijgsmacht begin februari de macht greep ten koste van Suu Kyi. De junta beweert op basis van getuigenverklaringen dat ze ook schuldig zou zijn aan corruptie, omdat ze haar positie als regeringsleider misbruikte voor haar goede doel. De potentiële straf van vijftien jaar is de zwaarste sanctie die ze tot dusver opgelegd kan krijgen.

Eerder is ze aangeklaagd omdat ze zou hebben aangezet tot maatschappelijke onrust en bij haar campagne gebruikmaakte van illegale portofoons. Volgende week maandag beginnen die processen. Aanhangers van Aung San Suu Kyi stellen dat de rechtsgang politiek gemotiveerd is. Bij de verkiezingen won de op dat moment civiele regeringsleider met een meerderheid van stemmen. De militaire tak van het leger claimde dat ze zou hebben gefraudeerd. Op 1 februari werd Suu Kyi opgepakt en sindsdien is ze niet meer in het openbaar verschenen.

