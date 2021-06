Woord voldoende voor volledig vaccinatiebewijs

Na één Pfizer-prik kreeg Nick de Jagt (41) uit Heemstede maandag al een vaccinatiebewijs van een Amsterdamse priklocatie. Voor de tweede prik hoeft hij niet terug te komen, omdat hij al corona heeft gehad. „De floormanager van de priklocatie moest er wel even bij gehaald worden. Die bevestigde dat het voldoende was zo”, zegt hij.

Nederlanders hoeven na de eerste prik niet aan te tonen dat ze corona hebben gehad om een ‘volledig’ vaccinatiebewijs te krijgen. GGD-medewerkers die het vaccinatiebewijs uitgeven, mogen erop vertrouwen dat iemand eerder besmet is geweest – en dus antistoffen heeft – als diegene dat zegt.

De Jagt had rond half maart 2020 – naar alle waarschijnlijkheid – corona. De Jagt en zijn vrouw hadden toen ‘typische’ coronaklachten zoals benauwdheid, koorts en verlies van reuk en smaak. Destijds was het testbeleid minder ruim, het advies luidde: blijf thuis. Daarom heeft De Jagt geen officieel bewijs dat hij het virus heeft gehad. Zijn vrouw deed na herstel een commerciële, niet heel betrouwbare test op antistoffen. Die was positief.

Digitaal bewijs

GGD’s rekenen erop dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid, zegt een woordvoerder van de koepelorganisatie. „We gaan er niet van uit dat ze misbruik maken van het systeem, enkel om te kunnen reizen met zo min mogelijk prikken.”

Mondeling verklaren dat je corona hebt gehad mag dus, tot er een „fraudebestendig vaccinatiebewijs” voorhanden is, schrijft de GGD-koepelorganisatie op haar website. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelt op dit moment een Digitaal Corona Certificaat. Dat is een bewijs van vaccinatie, negatieve testuitslag of herstel dat in alle EU-landen kan worden gebruikt.

Als bonus kreeg De Jagt naast zijn papieren vaccinatiebewijs een stempel in zijn gele boekje. In Europa accepteren alleen Duitsland, Oostenrijk en IJsland dit nu als geldige verklaring dat een reiziger is gevaccineerd – een negatief testbewijs is dan niet nodig. Sinds de GGD-koepelorganisatie donderdag bekendmaakte dat gevaccineerden een stempel kunnen krijgen, worden er dagelijks duizenden gele boekjes besteld. Dat zijn er normaal gesproken een paar honderd.