Weer succes voor Ryanair in de strijd tegen overheidssteun aan luchtvaartbedrijven

Voor de derde keer in drie weken heeft de Ierse budgetmaatschappij Ryanair succes geboekt in zijn strijd tegen overheidssteun aan nationale luchtvaartmaatschappijen. Het Europees Gerecht, de op een na hoogste rechtbank van de Europese Unie, bepaalde woensdag dat de Duitse steun aan budgetmaatschappij Condor Flugdienst beter moet worden onderbouwd.

Eind mei stelde het Gerecht dat de Europese Commissie goedkeuring van de steun aan de Nederlandse maatschappij KLM en het Portugese TAP niet voldoende had gemotiveerd. De Commissie moet alle staatssteun van meer dan 250 miljoen euro toetsen op mogelijke marktverstoring. Ryanair vindt dat de Commissie het Ierse bedrijf discrimineert en oneerlijke concurrentie in de hand werkt.

De Duitse overheidssteun aan Condor heeft niet alleen te maken met de coronacrisis maar ook met het faillissement van vakantieconcern Thomas Cook. De Duitse budgetmaatschappij was van 2000 tot 2019 onderdeel van Thomas Cook. Toen het reisbedrijf in september 2019 failliet ging, redde Duitsland de luchtvaartmaatschappij – en met name de werkgelegenheid voor ruim vierduizend mensen – met een lening van 380 miljoen euro.

Redding nabij

Voor Condor leek in april 2020 de redding nabij. Het moederbedrijf van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT wilde Condor kopen. Maar die overname, zo vlak na het begin van de pandemie, ging niet door. De Duitse overheid sprong opnieuw in: Condor kreeg nog diezelfde maand twee leningen van in totaal 550 miljoen euro van de Duitse overheid.

Lees ook: Thomas Cook: te veel schulden, te log, te traag

De door Ryanair aangespannen zaak betreft de lening van april 2020. De Commissie keurde die goed, met een beroep op de uitzonderlijke omstandigheden veroorzaakt door de Covid-19-pandemie. Ryanair stelde echter dat de financiële problemen van Condor met name zijn veroorzaakt door Thomas Cook. Dat probleem zou de Duitse overheid niet mogen oplossen met een beroep op de coronacrisis. Het Gerecht gaat hierin mee en roept de Commissie op haar goedkeuring van de coronasteun opnieuw te beargumenteren.

Vlak voor de zomer, waarin luchtvaartmaatschappijen in heel Europa hopen op het eerste herstel uit de crisis, heeft Condor inmiddels een nieuwe eigenaar gevonden. De Duitse investeringsmaatschappij Attestor kocht vorige maand (mei 2021) 51 procent van de aandelen in Condor.

De durfinvesteerder betaalt 450 miljoen euro: 200 miljoen om te beginnen met het aflossen van de staatsleningen en 250 miljoen euro om de vloot van Condor te vernieuwen. De budgetmaatschappij vliegt onder meer met Boeing 767’s van meer dan 25 jaar oud. Attestor, ook eigenaar van hotels in Nederland en Italië, heeft een optie op de overige 49 procent. De rest van Condor is nu in handen van een beheerder namens de Duitse overheid.

Zestien procedures

De Condor-zaak voor de Europese rechters in Luxemburg is een van de zestien procedures van Ryanair over steun aan nationale luchtvaartmaatschappijen. De Ierse maatschappij kreeg eerder dit jaar ongelijk in zaken over steun van Zweden en Denemarken aan SAS, van Finland aan Finnair en van Frankrijk aan Air France.

Condor, KLM en TAP hoeven de miljoenen nog niet terug te betalen. Dat zou volgens het Gerecht een te grote economische klap betekenen voor de nationale economieën.