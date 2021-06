Bij het Lincolnmonument in de Amerikaanse stad Washington krijgt toerisme weer een opleving na een campagne die de stad 2,5 miljoen dollar kostte. Binnen de Verenigde Staten is het al langer mogelijk om te reizen. Wel vraagt de federale gezondheidsdienst CDC reizigers zich vooraf te vaccineren, of een test te doen en in quarantaine te gaan. In totaal is nu 42,6 procent van de Amerikaanse bevolking gevaccineerd.

Foto Drew Angerer/Getty Images/AFP