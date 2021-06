Rutte: aan formatietafel worden inhoudelijke onderwerpen besproken

VVD-leider Mark Rutte heeft woensdag na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer laten weten dat ze het vooral hebben gehad over ‘capita selecta’, oftewel: geselecteerde hoofdstukken. Aan de formatietafel wordt volgens Rutte vooral inhoudelijk gesproken over politieke vraagstukken, zodat Hamer op basis van de verschillende meningen daarover kan kijken welke partijen bij elkaar passen. „Wie met wie [gaat regeren] is nog niet opgelost”, aldus de VVD-voorman.

In de gesprekken gaat het onder meer over het herstelbeleid voor bedrijven en de zorg na de coronacrisis en „natuurlijk ook de bestuurscultuur” in Den Haag, zo zei Rutte. Verder noemde hij als belangrijke vraagstukken de komst van gezondheidscrises in de toekomst en de zorgen die heersen rondom de uitstoot van stikstof.

Hoe lang de formatie nog gaat duren, kon Rutte niet voorspellen: „ik kan het niet in mijn eentje beslissen”. Aanvankelijk zou Hamer haar rapport over het vervolg van het formatieproces afgelopen zondag publiceren, maar dat bleek te vroeg. Ze gaat nu opnieuw om tafel met CDA, D66 en VVD, die samen 73 zetels hebben in de Tweede Kamer. Woensdag sprak Hamer ook met Laurens Dassen (Volt) en Kees van der Staaij (SGP).

