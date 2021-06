Russische rechter bestempelt Navalny’s organisatie als ‘extremistisch’

Organisaties opgericht door de Kremlincriticus Aleksej Navalny zijn woensdag door een rechtbank in Moskou als „extremistisch” aangemerkt en daarmee verboden. Dat melden internationale persbureaus. In feite wordt Navalny’s politieke beweging daarmee ontmanteld in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 19 september. Het oordeel werd op een gesloten hoorzitting uitgesproken en gaat per direct in.

Wie verbonden is aan Navalny’s anticorruptieorganisatie FBK of een van de door heel Rusland opgerichte regionale kantoren ervan, mag zich door het label van extremisme niet meer kandidaat stellen voor de parlementsverkiezingen. De stempel kan bovendien leiden tot veroordelingen voor mensen verbonden aan de organisatie van maximaal zes jaar gevangenisstraf. Dat geldt bijvoorbeeld voor activisten die met de organisaties hebben samengewerkt, voor donateurs of voor degenen die materiaal van de stichting (online) hebben verspreid.

Navalny richtte FBK in 2011 op met als doel om corruptie binnen de regering van president Vladimir Poetin te onderzoeken en te onthullen. Dat lukte geregeld: zo publiceerde zijn team in januari nog een twee uur durende documentaire over corruptie rond een luxecomplex aan de Zwarte Zee van president Poetin. In de afgelopen jaren professionaliseerde zijn organisatie en wist het tienduizenden vrijwilligers door heel Rusland aan zich te binden. In 2016 bedroeg het budget van de organisatie ongeveer een half miljoen euro, volgens FBK zelf voornamelijk afkomstig uit donaties van Russische burgers.

Het oordeel van de Russische rechter komt niet geheel onverwachts. Eerder legde de openbaar aanklager van Moskou onderdelen van FBK al stil wegens „extremistische” activiteiten. Dat werd gezien als een eerste stap in de volledige sluiting van Navalny’s beweging. De oppositieleider zelf zit momenteel een celstraf van 2,5 jaar uit in een strafkamp buiten Moskou.