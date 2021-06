PostNL vindt vermiste examens van 9 van de 12 scholen alsnog terug

Van negen scholen wiens examens waren kwijtgeraakt in de post, zijn de vermiste exemplaren inmiddels gevonden en afgeleverd bij een tweede corrector. Van drie scholen is de examenpost nog vermist. Dat laat PostNL woensdag weten. Het postbedrijf stelt „alles op alles te zetten” om „ook deze examens alsnog te vinden”. PostNL staat daarover in contact met de scholen in kwestie, het ministerie van Onderwijs en de VO-raad.

Volgens PostNL-bestuurder Resi Becker is „met man en macht gewerkt” om de vertraagde examens van de twaalf scholen alsnog te op te sporen. Het is niet bekend om welke scholen het gaat. De scholen zelf weten het wel, dus mogelijk hebben die de betreffende leerlingen geïnformeerd dat zij hun examenuitslag waarschijnlijk later zullen krijgen. PostNL heeft ook niet bekend gemaakt hoeveel eindexamens verloren zijn gegaan en nu terug zijn gevonden.

Te zware enveloppen

Donderdag krijgen de leerlingen van de andere scholen uitsluitsel. Eerder weet PostNL de vermissing aan een „groter aantal zendingen dan verwacht”. Leerlingen mogen hun eindexamens dit schooljaar over twee periodes verspreiden, maar de meeste kozen ervoor alles in één tijdvak te doen. Daar werd het postbedrijf door verrast. Daarnaast speelt volgens een woordvoerder mee dat het bedrijf dit jaar minder tijd had om de examenpost op de juiste plek te krijgen. De exacte reden van een vermissing is niet bekend. „Mogelijk waren de enveloppen te zwaar en zijn die daardoor op de verkeerde plek terecht gekomen”, aldus een woordvoerder.

De kwijtgeraakte examenpost betreft ingevulde formulieren die opnieuw beoordeeld moeten worden door een tweede corrector van een andere school. Dinsdag was de laatste dag voor de afhandeling van de correcties, toen PostNL melding maakte van de kwijtgeraakte exemplaren. Een tweede corrector verifieert het uiteindelijke examencijfer.

PostNL hoopt dat het voor de negen scholen nog lukt om de examens woensdagavond te controleren. In totaal zijn volgens het postbedrijf bij 1.180 scholen de examens voor de tweede correctie op tijd bezorgd. In totaal ging het om 80.000 zendingen met meer dan een miljoen examens van alle 200.000 kandidaten.