Op pottenbak- of massagecursus, het kan weer - maar wie wil?

Na ieder positief nieuwtje tijdens een persconferentie over coronamaatregelen zag Arjan Tilma, mede-eigenaar van Savitae in Almere, een kleine piek in de aanmeldingen voor de cursussen EHBO en BHV van zijn bedrijf. „Dat gaf mensen het vertrouwen dat ze misschien wel weer konden komen”, zegt hij. Net als tijdens de eerste gingen tijdens de tweede lockdown, dit keer vanaf 14 december, overal in het land cursuslocaties dicht. Enige uitzondering: de locaties voor theorie-examens van het CBR.

Wie nu, met de versoepelingen van afgelopen maanden, weer open mag en wanneer precies, verschilt per type cursuslocatie. Sommige konden in maart al beginnen. Andere moesten wachten tot 19 mei.

Hoe gaan de aanbieders met de versoepelingen om? En wil de cursist ook weer beginnen?

Savitae kon bedrijven per 3 maart, toen er wat lichte versoepelingen kwamen, weer EHBO-cursussen aanbieden. En vanaf half april was er een brancheprotocol waardoor ook particuliere cursisten konden meedoen.

„Het is veel kunst- en vliegwerk hoor”, vertelt Tilma. Voorheen werden de oefeningen ook gedaan met echte mensen, nu met behulp van poppen. Daarvan zijn er volgens hem wel dertig soorten op de markt, allemaal met een eigen coronaprotocol. Bij de ene oefenpop gebruik je voor een oefening mond-op-mondbeademing een face shield, bij de andere een filter. „Je kunt zelfs per cursist de ‘longen’ van de pop vervangen, zodat je niet in contact komt met de lichaamssappen van een ander.”

Tilma ziet ook een verschuiving in cursusperiode. Waar de meesten doorgaans in het begin van het jaar of in september een EHBO-cursus doen, schreven veel mensen zich nu voor de zomermaanden in. „We hebben drie keer zo veel aanmeldingen.”

Angst overwinnen

In Atelierbreda hebben de cursussen – beeldhouwen, boetseren in klei, pottenbakken – lange tijd goeddeels stilgelegen. „We hebben beelden gemaakt in opdracht, maar de lessen konden niet doorgaan”, vertelt eigenaar Iris Stolk. De inkomsten lagen de afgelopen periode slechts op een derde van wat normaal was. „Toen de versoepelingen van 19 mei in zicht kwamen, dacht ik: zullen we wel cursisten krijgen? Gaan mensen hun angst overwinnen?”

Gevaccineerden en jongeren blijken zich nu te melden. Maar ouderen die nog geen prik hebben, melden zich minder, ziet Stolk. Dat is geen ramp, want door de anderhalvemeterregel kunnen er toch maar zes mensen in één ruimte, in plaats van eerder twaalf. Zo raken de cursussen toch makkelijk gevuld.

De nieuwe situatie vergt nog meer aanpassingsvermogen: door de maatregelen kunnen docent en cursist elkaars werk niet aanraken. Met veel woorden en gebaren probeert Stolk haar cursisten zo goed mogelijk te begeleiden. „Het zou je misschien verbazen, maar dat gaat echt heel goed.”

Robin van Wees, eigenaar van OMB Academie in Den Haag, geeft cursussen in ontspanningsmassages en hand-, voet- en stoelmassages voor beginners en gevorderden. Vanaf 3 maart kon hij zijn cursussen weer opstarten, al was het eerst onduidelijk onder welke maatregelen zijn bedrijf viel. „Er stond nergens op de site van de overheid ‘massagecursussen mogen weer’”, vertelt Van Wees. „Dus het duurde even voor ik wist wat wel en niet mocht.”

Maar ook toen hij weer aan de slag mocht, kon hij niet terug naar de volle capaciteit. „Wij doen veel avondcursussen omdat de meeste mensen overdag werken, maar door de avondklok kon dat niet. En zelfs nu we weer meer aanbod hebben, zijn mensen terughoudend.” Van Wees denkt dat het door de timing komt. De meeste aanmeldingen heeft hij doorgaans in januari. „Dan wil men vaak iets nieuws proberen, terwijl het nu meer de tijd is voor vakanties en buiten zijn.”

Van Wees ziet een domino-effect van de lockdown. Normaal gesproken zijn de beginnerscursussen in januari. Maar omdat die niet doorgingen, is er niet genoeg doorstroom naar de vervolgcursus. „Nu moet ik in m’n adressenbestand kijken of er nog mensen zijn die al een beginnerscursus hebben gedaan, en het misschien weer willen oppakken. Ik mag niet klagen, maar waar het werk voor corona een 8 of een 9 was, geef ik het nu een 6.”

De Nederlandse Academie voor Nagelstyling in Rotterdam geeft sinds begin april weer cursussen op locatie. Voor de coronamaatregelen zag de cursusaanbieder een toename in het aantal cursisten, maar het duurt even voordat er weer evenveel aanmeldingen zijn.

Baan kwijtgeraakt

Volgens marketeer Richelle Brand van de Rotterdamse cursusaanbieder willen veel aspirant-cursisten een carrièreswitch maken, soms omdat ze net hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar doordat de beautysalons lange tijd gesloten waren, vrezen veel geïnteresseerden dat ze als nagelstylist nu niet genoeg kunnen verdienen. „Daardoor zijn veel mensen terughoudend geweest. Maar nu de salons weer open zijn, zien we dat het aantal cursisten aantrekt.”

De pandemie heeft de Academie nieuwe inzichten opgeleverd over haar cursussen. Voorheen moesten deelnemers de nagels van een model bewerken en daar een foto van maken. Maar het resultaat was vaak moeilijk te beoordelen. „Door corona mogen cursisten niet meer met een model werken. Nu krijgen ze een oefenhand”, vertelt Brand. „Die nemen ze mee naar de les. Zo kunnen we hun werk van alle kanten beoordelen en betere feedback geven. De lockdown heeft ons ook echt iets goeds gegeven.”

Bij tantratraining.nl in Vleuten hebben de coronabeperkingen eveneens tot nieuwe inzichten geleid – vooral bij cursisten. „Niet iedereen in tantraland houdt zich aan de regels”, zegt eigenaar Jan den Boer. „Wij willen met onze trainingen juist laten zien dat je je ook op anderhalve meter afstand of via Zoom verbonden kunt voelen. Dat doen we bijvoorbeeld door elkaars aura te masseren op anderhalve meter afstand, of door te mediteren met de voeten tegen elkaar. Ook deden we soms mondkapjesmeditaties. Deelnemers raken er ontroerd van. Ze verwachten niet dat je onder deze omstandigheden ook nabijheid kunt voelen. De crux is uiteindelijk dat je iets met aandacht doet.”

Den Boer is verheugd door de versoepelingen die op 5 juni ingingen. „We mogen nu weer groepslessen geven. Onze cursussen voor de komende tijd zitten nu al bijna vol. Dat is geweldig, maar dat betekent niet dat de afgelopen tijd alleen maar ellende was. Zo op afstand hebben we ook hele mooie dingen meegemaakt.”