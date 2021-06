Onvermoeibaar Laurel & Hardy-promotor Bram Reijnhoudt overleden

‘De Jongens’, zo noemde journalist en filmkenner Bram Reijnhoudt de filmkomieken Stan Laurel en Oliver Hardy, aan wie hij zijn leven wijdde, liefdevol. En de fanclub Sons of the Desert, waarvan hij in 1971 de Nederlandse tak opzetten is „niet een verzameling freaks met gekke hoedjes, maar een semi-deftig genootschap dat ervoor wil zorgen dat de films van Laurel en Hardy niet in het vergeetboek raken”, schreef Bram Reijnhoudt in NRC in 1992.

Al in 1968 richtte hij, samen met onder anderen schrijver Gerard Stigter een stichting op om het vertonen van originele Laurel & Hardy-films in Nederland te bevorderen

Oud-journalist en Laurel & Hardy-promotor Bram Reijnhoudt is maandag 6 juni op 89-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Hilversum. Nog begin dit jaar gaf hij het 59ste nummer van Blotto uit, een blad dat hij in 1984 had opgericht en helemaal volschreef over het komisch duo. Het laatste Blotto-nummer is gewijd aan de filmstudiobaas Hal Roach, die van Laurel & Hardy een duo maakte. Reijnhoudt onderhield contact met Roach tot diens overlijden in 1992, via diens secretaris.

Behalve een ‘onbetwiste autoriteit’ op het gebied van Stan en Ollie, was Reijnhoudt ook een onvermoeibaar organisator: zo organiseerde hij vrijwel ieder jaar een of twee ‘Leuke Middagen’ in bioscopen The Movies of Tuschinski in Amsterdam, waar originele Stan & Ollie films vertoond werden. Elke twee jaar organiseerde hij in kloosterhotel Rolduc in Kerkrade een Europese bijeenkomst van Laurel & Hardy fanaten. In 2020 verscheen zijn herziene Het zoveelste Laurel & Hardy boek.

Grand Sheik

Reijnhoudt mocht zich ‘Grand Sheik’ noemen van de Nederlandse tak van het internationale gezelschap Laurel & Hardy-adepten ‘Sons of the Desert’ (Oase #13, de ‘Perfect Day’ Tent). Een „man van vele talenten” was hij, schreef zijn familie naar aanleiding van zijn overlijden: „Van jongs af aan tot verleden week plaatste hij zijn leven in het teken van de film, vol overgave.” Op de site van Stan & Ollie fanclub ‘Perfect Day’ wordt Reijnhoudt als ‘inspirerende en geestige’ oprichter herdacht, mede met een citaat van Stan Laurel: „Als iemand bij mijn begrafenis een lang gezicht trekt, zal ik nooit meer met hem praten.”