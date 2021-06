Minstens tien doden bij aanval op landmijnruimers in Afghanistan

In Noord-Afghanistan zijn dinsdag tien medewerkers van een organisatie die landmijnen opruimt gedood. Veertien anderen raakten gewond toen strijders het vuur openden op de medewerkers. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt woensdag op Twitter dat de Taliban verantwoordelijk is voor de aanval; de fundamentalistische terreurgroep heeft de verantwoordelijkheid voor het geweld nog niet opgeëist.

De aanval vond dinsdagavond plaats rond 21.00 uur (lokale tijd) in Baghlan, een provincie ten noorden van Kabul. Volgens persbureau Reuters stelt een woordvoerder van de provinciale politie dat de slachtoffers medewerkers van HALO Trust zijn, een organisatie die wereldwijd landmijnen ruimt. Dit is nog niet bevestigd door HALO Trust. De landmijnruimers werden een kamer ingeleid, waarop Talibanstrijders het vuur openden, aldus de woordvoerder.

Sinds de Verenigde Staten in april dit jaar hebben aangekondigd te vertrekken uit Afghanistan laait het geweld in het Centraal-Aziatische land op. Zo zouden er volgens de autoriteiten in 26 van de 34 provincies gevechten zijn tussen Taliban-aanhangers en de krijgsmacht van de regering. Sinds 1 mei worden Amerikaanse troepen teruggetrokken uit Afghanistan. Ook de NAVO – en daarmee Nederland – verlaat uiterlijk 11 september het land.

