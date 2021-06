Marc Chavannes (De Correspondent) wint Anne Vondelingprijs

Politiek journalist Marc Chavannes is bekroond met de Anne Vondelingprijs 2020 voor zijn bijdragen voor De Correspondent. De jury prijst zijn politieke dagboek, waarin hij „haarfijn de vinger op de gevoelige, zo niet rotte, plek van de Nederlandse politiek” legt. Dat maakte de organisatie achter de prijs woensdag bekend.

De Anne Vondelingprijs wordt uitgereikt aan journalisten die volgens de organisatie kritisch observeren en „„in heldere en begrijpelijke taal inzicht geven in de politieke gang van zaken”. Volgens de jury gaf Chavannes vorig jaar een sterke analyse van de Nederlandse politiek en deed hij dat met een goed gevoel voor humor. Daarbij verwees de jury specifiek naar een stuk waarin hij een kabinetsvoorstel voor de coronawet met „vele ondemocratische elementen” onder de loep nam.

„Wat Herman Tjeenk Willink is voor het openbaar bestuur, is Marc Chavannes voor de politieke journalistiek”, schrijft de jury. Onder de leden van de jury, die onder leiding stond van politiek commentator Mark Kranenburg, zou zich eerder ook Sywert van Lienden bevinden. Maar die had zich teruggetrokken nadat hij in opspraak raakte vanwege de mondkapjesdeal.

Marc Chavannes schreef ook jarenlang voor NRC. Hij mocht in 2004 ook al eens de Anne Vondelingprijs in ontvangst nemen, voor zijn werk destijds als correspondent in de Verenigde Staten. De prijs is vernoemd naar Anne Vondeling (1916-1979), PvdA-politicus die dertig jaar kamerlid was en tweemaal een ministerspost bekleedde. Vondeling hamerde op het gebruik van duidelijke taal binnen de politiek.