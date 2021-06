Grootschalige internetstoring dinsdag veroorzaakt door softwarefout

De internetstoring die dinsdag duizenden websites platlegde, werd veroorzaakt door een bug in de software. Dat schrijft het Amerikaanse cloudservicebedrijf Fastly, de organisatie waar het defect opdook, woensdag in een verklaring. De programmeerfout is terug te voeren naar één klant van Fastly. Deze had een wijziging aangebracht in de instellingen, waarmee die een bug veroorzaakte die bijna alle servers lamlegde. Grote nieuwssites als The New York Times, Le Monde, en de Financial Times waren vervolgens ruim een uur lang ontoegankelijk, evenals Britse overheidssites, Reddit en Amazon.com. Bij NRC waren de podcasts tijdelijk niet beschikbaar.

Deze storing was „ernstig”, aldus Fastly, dat woensdag schriftelijk excuses aanbiedt aan iedereen die door de internetstoring is getroffen. Het bedrijf stelt een onderzoek in dat moet ophelderen waarom de programmeerfout tijdens eerdere softwaretesten niet is aangetroffen. De storing werd dinsdagochtend ontdekt, waarna het defect grofweg een uur later was verholpen. „Binnen 49 minuten werkte 95 procent van ons netwerk normaal”, aldus Fastly.

De grootschalige internetstoring illustreert hoe afhankelijk veel websites zijn van enkele digitale dienstverleners, zoals het Amerikaanse bedrijf Fastly. Één softwarefout kan ervoor zorgen dat duizenden websites tijdelijk niet toegankelijk zijn. Fastly beheert servers in honderden landen die de inhoud van websites tijdelijk opslaan. Hierdoor kunnen bezoekers snel en veilig een webpagina laden of een video downloaden.

