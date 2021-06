Europese drugsmarkt tijdens pandemie gedigitaliseerd, productie nam toe in lockdowns

Tijdens de coronapandemie is de productie van illegale drugs in Europa toegenomen. In plaats van straatverkoop werden drugs meer via versleutelde online platformen verkocht, zo blijkt woensdag uit een onderzoek van het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving naar onder meer drugsgebruik en -productie.

De onderzoekers stellen vast dat de drugsmarkt sinds de uitbraak van de pandemie sterker gedigitaliseerd is dan daarvoor. Zo werd minder gebruikgemaakt van drugskoeriers om bestellingen te leveren. Verder toont de studie aan dat in 2019 zo’n 213 ton cocaïne in beslag is genomen in Europa, nooit eerder was dat aantal zo hoog. De meeste cocaïnevangsten waren in België (65 ton), Nederland (44 ton) en Spanje (38 ton).

Volgens de onderzoekers, die rioolwateranalyses uitvoerden in tientallen Europese steden, daalde het drugsgebruik tijdens de eerste lockdowns. Medio zomer vorig jaar was het drugsgebruik weer terug op het niveau van voor de coronabeperkingen. Verder hadden in 2019 83 miljoen volwassenen Europeanen tussen de 15 en 64 jaar drugs gebruikt. Drugs zijn populairder onder mannen (ruim 50 miljoen) dan vrouwen (ruim 32 miljoen).

Cocaïne

Onder Europeanen was cannabis de afgelopen jaren de meest gebruikte drug. Het gebruik daarvan is in heel Europa is tussen 2009 en 2019 redelijk stabiel gebleven. Ook cocaïne is populair: in de gehele Europese Unie gebruikte 2,2 miljoen Europeanen van 15 tot 34 jaar cocaïne - dat is 2,1 procent van alle inwoners in die leeftijd. In totaal snoven een kleine 14 miljoen Europeanen ooit cocaïne, van wie de meeste in België, Nederland en Spanje.

Het gebruik van de partydrug mdma in Europese steden is tussen 2011 en 2019 toegenomen. De meeste resten van die drug zijn aangetroffen in België, Duitsland, Nederland en Slovenië. Van de 49 onderzochte steden zijn verreweg de meeste afvalresten gevonden in Amsterdam, waar in 2019 bijna 300 milligram per duizend inwoners per dag is aangetroffen. Volgens de onderzoekers komt dat onder meer omdat de Nederlandse hoofdstad onder toeristen bekendstaat om zijn veelzijdige nachtleven. Na Amsterdam is mdma relatief populair in Barcelona en Lissabon.