Een bedachtzame burgermoeder in College Tour

Twan Huys ging recht op zijn doel af in zijn gesprek met Femke Halsema in College Tour. Er was amper een vraag gesteld aan de burgemeester van Amsterdam of we zagen een filmpje waarin haar moeder, Olga Fles, vertelde over een voorval bij de ambtswoning. Daar had een groep demonstranten gestaan die Halsema’s dochter, die naar buiten wilde, toeriepen dat haar moeder een hoer was. Uiteindelijk had Halsema haar dochter de straat op begeleid, ter bescherming.

Fragmenten van ouders of kinderen zijn een breekijzer om een geïnterviewde televisietranen te ontlokken – en dit was een verhaal van een grootmoeder over een kind. Halsema slikte en lachte ongemakkelijk. „Waarom lach je nou?” wilde Huys weten. „Omdat ik er niet om wil huilen”, zei Halsema. Even later kreeg ze het alsnog te kwaad, toen het ging over de brief die zij in 2019 aan de inwoners van Amsterdam schreef nadat De Telegraaf drie pagina’s had gewijd aan de arrestatie van haar toen 15-jarige zoon. Ze noemde de onzorgvuldigheden in die berichtgeving en de onterechte suggestie van een doofpot. „Ik heb die brief geschreven omdat ik dacht: mijn zoon zal weten dat ik hem heb verdedigd.”

No-go-onderwerp

Na een zucht vervolgde de burgemeester met de al even heldere woorden: „Dit is voor mij de afgelopen twee jaar een no-go-onderwerp geweest. Het zit dicht op je, maar de stad is er niet mee gediend dat ik daar te veel ruimte aan geef.”

Over dat werk ging het gelukkig ook nog in het interview met de bedachtzaam antwoordende burgemeester: de crisis bij de Amsterdamse brandweer, de antiracismedemonstratie van vorig jaar op de Dam en het extra werk dat een vrouw moet verzetten in, bijvoorbeeld, de politiek. „Ik heb in mijn loopbaan veel mannen gezien over wie ik dacht: als je een vrouw was geweest, had je alleen de koffie mogen brengen.” Prompt verscheen een foto van Halsema met J.P. Balkenende en nog zes mannelijke lijsttrekkers in beeld.

Toen het over haar werk ging, viel ook het woord moederlijkheid. Schrijfster Lale Gül vertelde dat toen zij ernstig werd bedreigd, ze dagelijks appcontact met Halsema had: „Ze was persoonlijk, informeel en moederlijk.” Toen Gül na ruzie thuis ‘s nachts op straat kwam te staan, belde ze haar burgemeester. Ook het afsluitende advies van Halsema aan de studenten in College Tour (KRO-NCRV) was niet vrij van pedagogische wenken. Ze moesten zich geen haast of studiestress laten aanpraten. „Je legt je leven niet op je twintigste vast. Relax!”

Het optreden van burgermoeder Halsema kwam een dag nadat Humberto Tan zich in zijn herrezen dagelijkse talkshow Humberto van zijn vaderlijkste kant had laten zien. Kind van dienst was de mede wegens seriële partnerwisselingen in de showbizzpers alomtegenwoordige André Hazes junior. „Ik doe maar wat. Ik ben maar een jongen van 27”, verklaarde Hazes. Tan bevaderde zijn gast: „Is dat niet het probleem? Moet je niet wat minder ‘maar wat doen’?”

Burgerouderduo

„Ik vraag me weleens af of ik mijn intuïtie moet volgen of wat de andere mensen vinden”, zei Hazes, in de kennelijke veronderstelling dat dat de enige twee smaken zijn. Tan suggereerde dat hij zijn persoonlijk leven wat minder uit moest venten, waar Hazes wel wat in leek te zien. Toen zei hij: „Ik ben trouwens de afgelopen veertien maanden gevolgd door een cameraploeg, dat was puur toeval.” Tan gaf het op en liet Hazes zijn lied Wij zijn Oranje zingen.

Twee tv-dagen op de grens van het publieke en het privé-domein leverden zo de gedachte op dat Femke Halsema en Humberto Tan een heel geschikt burgerouderduo zouden zijn, voor advies en bescherming. Maar dat zeg ik niet hardop, want voor je het weet is het een televisieformat.