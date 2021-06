’60 procent van zorgprofessionals heeft fysieke of mentale klachten’

‘Meer dan de helft zorgprofessionals heeft fysieke of mentale klachten’

Na ruim een jaar werken in de coronacrisis hebben veel medewerkers in de eerstelijnszorg, de GGZ, de thuiszorg en de ziekenhuizen last van fysieke of mentale klachten. Het gaat om 60 procent uit een peiling die werd uitgevoerd door beroepsverenigingen V&VN en de Federatie Medisch Specialisten onder zevenduizend zorgprofessionals, waaronder verpleegkundigen, medisch specialisten en huisartsen. Met name klachten zoals moeheid, angstgevoelens en piekeren werden volgens de verenigingen vaak genoemd.

Volgens voorzitter van V&VN Bianca Buurman is vooral een combinatie van klachten zorgwekkend. Zo geeft 54 procent van de respondenten aan met drie of meer klachten te kampen. Het voornemen van het kabinet om de uitgestelde zorg dit jaar grotendeels in te halen, is volgens de voorzitter onrealistisch na het werk dat in de gezondheidscrisis werd verzet: „Een zorgverlener moet eerst herstellen voordat hij of zij aan de slag kan met de reguliere en inhaalzorg.”