Chinezen in ban van epische trektocht van olifantenkudde

Bezorgd en gefascineerd tegelijk volgen miljoenen Chinezen de lotgevallen van een kudde van vijftien olifanten, waaronder twee jongen, die al ruim een jaar door zuidwestelijk China trekt. Deze week bereikte de kudde de buitenwijken van de miljoenenstad Kunming. Door de weg te versperren met tractoren en ze een andere richting uit te lokken met voedsel wisten de autoriteiten de dieren vooralsnog buiten de stad te houden.

Al vijftien maanden geleden braken de olifanten uit het natuurreservaat Xishuangbanna in de provincie Yunan waar ze verbleven en begonnen aan een epische tocht, die hen inmiddels 500 kilometer van ‘huis’ heeft gebracht. In november hielden ze volgens persbureau Xinhua geruime tijd halt op één plaats, omdat toen een van de jongen werd geboren. Pas half april trokken ze verder.

In Shuanghe houdt de lokale brandweer een oogje op de olifanten. Foto Yunnan Forest Fire Brigade via AP) De kudde olifanten op doortocht in E’shan. Volgens Chinese staatsmedia zijn de inwoners van het gebied uit veiligheid geëvacueerd. Foto Hu Chao/Xinhua via AP) ’s Avonds hebben de olifanten vrij spel op de weg. Foto sociale media De olifantenkudde neemt even rust. Foto AFP De kudde houdt halt op een weg in de stad Shuanghe, waar zo’n 50.000 mensen wonen. Foto Yunnan Forest Fire Brigade via AP

Onderweg bezochten de olifanten onder meer talrijke boerderijen, waar ze zich ongestoord te goed deden aan mais, tropisch fruit en andere producten die verbouwd worden in dit deel van China. Verder deden ze onder meer een autozaak aan, waar ze water dronken, en een bejaardenhuis. Sommige olifanten staken nieuwsgierig hun slurf naar binnen in enkele kamers. „Ik kon niet door het raam vluchten, dus verstopte ik me maar onder het bed”, aldus een oude man.

Meer geduld met olifanten

De Chinese autoriteiten tonen aanzienlijk meer geduld met de olifanten dan met actievoerders van de oppositie of de Oeigoerse minderheid. Een team van acht oppassers volgt de kudde dag en nacht en ze hebben drones ingezet om de bewegingen van de kudde te volgen. Maandag waren zelfs ruim 400 mensen in touw, vooral politieagenten, om de kudde in het gareel te houden. Alleen al de schade aan oogsten beloopt intussen ruim een miljoen euro. Gewonden zijn er nog niet gevallen.

Pogingen om de dieren te vangen of met geweld terug te brengen hebben de Chinezen nog niet ondernomen. In plaats daarvan beperken de autoriteiten zich tot waarschuwingen om binnen te blijven en vooral geen vuurwerk af te steken om de dieren weg te jagen. Op videobeelden is te zien hoe de dieren ’s nachts door lege straten in steden sjokken. Ook was via dronebeelden te volgen hoe de kudde een dutje in een bos deed, zorgvuldig om de kleintjes heen gedrapeerd, de achterwerken genoeglijk tegen elkaar aanschurkend.

Olifanten zijn een beschermde soort in China en er leven er nog maar driehonderd in het wild, al stijgt hun aantal door beschermende maatregelen enigszins. Hun overgebleven territorium met een natuurlijke habitat is echter door de jaren heen geringer geworden.

Deskundigen staan nog voor een raadsel waarom de olifanten niet al snel terugkeerden naar hun reservaat. Een theorie is dat hun leider te onervaren is en de weg is kwijtgeraakt. Anderen sluiten niet uit dat ze op zoek zijn naar een nieuwe habitat.

Intussen volgen miljoenen Chinezen via sociale media geboeid de wederwaardigheden van de kudde. Op Weibo grapte iemand dat de olifanten kennelijk een diversiteitsconferentie willen bijwonen, die in oktober in Kunming wordt gehouden.

