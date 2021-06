Wielrenner Van Aert is oude ploeg bijna 7 ton verschuldigd vanwege contractbreuk

De Belgische wielrenner Wout van Aert moet zijn oude ploeg en werkgever Sniper Cycling 662.000 euro betalen wegens contractbreuk. Van Aert stapte in 2018 over naar Jumbo-Visma en beëindigde daarmee onterecht zijn contract, zo heeft het Arbeidshof in Antwerpen woensdag bepaald.

Van Aert (26) besloot in september 2018 te vertrekken bij Sniper Cycling, waar Nick Nuyens destijds ploegleider was. Het team zou fuseren, waardoor volgens de fietser zijn sportieve ambities in het gedrang kwamen. Zijn contract zou pas aflopen op 31 december 2019, maar Van Aert besloot dat eenzijdig af te breken en citeerde daarbij „dringende redenen”.

Sniper Cycling eiste bij de rechter een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro wegens contractbreuk en het verlies van sponsoren. In november 2019 stelde de rechtbank Van Aert in het gelijk, waarna zijn voormalige ploeg naar het Arbeidshof stapte. Dat ging woensdag dus met Sniper Cycling mee, maar halveerde de gestelde financiële eis. Van Aert moet volgens de sportnieuwswebsite Sporza ook de gerechtskosten betalen. Zijn advocaat laat weten dat de uitkomst „onrechtvaardig aanvoelt” en dat waarschijnlijk verdere juridische stappen volgen. Van Aert verlengde onlangs zijn huidige contract bij Jumbo-Visma tot 2024.