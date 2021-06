Biden zet streep door verbod Trump op TikTok en WeChat

De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag een reeks decreten ingetrokken van zijn voorganger Donald Trump, die daarmee de populaire apps TikTok en WeChat in de Verenigde Staten probeerde te verbieden. Gerechtelijke uitspraken voorkwamen eerder dat die verboden werden bekrachtigd.

De stap van Biden betekent overigens niet direct een vrijbrief voor TikTok en WeChat, allebei apps in Chinese handen. The Washington Post schrijft dat hoge functionarissen nog altijd bezorgd zijn over de risico’s van apps die worden beheerd vanuit China, maar dat de decreten uitgevaardigd door Trump juridisch niet standhielden. Biden laat nu onderzoeken in hoeverre apps die vanuit het buitenland worden beheerd een „onaanvaardbaar of onnodig” risico vormen voor het land. Met deze beoordeling kan het Witte Huis „indien nodig actie ondernemen”, aldus een verklaring van de regering.

Daarin staat ook dat Biden een „open, betrouwbaar en veilig” internet wil. „Bepaalde landen, waaronder de Volksrepubliek China, delen deze waarden niet”, zo staat in de verklaring. Hierdoor is volgens de regering een „verhoogd risico” dat de beheerders achter apps uit landen als China kwaad in de zin hebben, zoals het grootschalig verzamelen van persoonsgegevens of cyberspionage. Noch TikTok (zeker 100 miljoen Amerikaanse gebruikers), noch WeChat (ruim 19 miljoen gebruikers) heeft op de stap van Biden gereageerd.

