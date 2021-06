Beoogde coalitie in Limburg zonder meerderheid na vertrek twee partijen

Het beoogde nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Limburg kan niet meer op een meerderheid in Provinciale Staten rekenen. Samen Voor Limburg (SVL, een afsplitsing van Forum voor Democratie) houdt de onderhandelingen voor gezien, waarna ook de SP niet langer meedoet.

De twee partijen spraken met de VVD, D66, de PvdA, GroenLinks, Lokaal-Limburg, 50PLUS en de Partij voor de Dieren over de vorming van een nieuwe coalitie. De SP en de Partij voor de Dieren waren sinds vrijdag bij de gesprekken betrokken. Ze vervingen het CDA, dat toen liet weten niet te denken dat deelname van de christendemocraten tot een stabiel bestuur zou leiden.

Volgens SVL legde de Partij voor de Dieren te veel eisen op tafel en dreigde een coalitie te ontstaan die geen recht doet aan de uitslag van de Statenverkiezingen in 2019. De SP heeft na het vertrek van SVL geen vertrouwen meer in de vorming van een stabiel bestuur.

Limburg heeft een nieuw college van GS nodig, nadat in maart twee CDA-gedeputeerden aftraden en in april de overige gedeputeerden en de commissaris van de koning vertrokken. Aanleiding was een publicatie in NRC over de landschapsorganisatie IKL en haar directeur, oud-CDA-gedeputeerde Herman Vrehen, en de onvrede over de aanpak van integriteitsaffaires.

Lees ook:CDA’ers stappen uit college na schandaal

De Limburgse coalitie die sinds vrijdag in de maak leek, zou de eerste zonder christendemocraten worden in meer dan honderd jaar. Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. Waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD) wil dat uiterlijk begin volgende maand een nieuw college van GS aantreedt. Dit betekent dat hij over een week namen van kandidaat-gedeputeerden moet hebben, om voldoende tijd te hebben voor de integriteitsonderzoeken. Nog langer in zijn eentje het college vormen vindt Remkes onverantwoord. Als de Limburgse partijen er niet uitkomen, zal hij zelf gedeputeerden voordragen, zo heeft hij gedreigd.