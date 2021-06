Amerikaanse miljardairs betaalden nauwelijks tot geen belasting

Amerikaanse miljardairs als Jeff Bezos, Elon Musk, Michael Bloomberg, George Soros en Warren Buffet hebben jarenlang nauwelijks of geen inkomstenbelasting betaald. Dat meldt onderzoeksplatform ProPublica op basis van gelekte documenten van de Amerikaanse belastingdienst IRS.

ProPublica schrijft over de belastingaangifes van de 25 rijkste Amerikanen en stelt dat enkelen van hen „amper belasting betaalden in verhouding tot hun enorme rijkdom en soms zelfs helemaal niet.” Zo werden ze tussen 2014 en 2018 gezamenlijk 401 miljard dollar rijker, terwijl ze in die periode in totaal 13,6 miljard dollar aan federale inkomstenbelasting betaalden. Dat is niet meer dan 3,4 procent.

Volgens ProPublica handelden de miljardairs niet illegaal met hun belastingaangiftes, maar hebben ze gebruik gemaakt van strategieën „die buiten het bereik liggen van gewone mensen.” Het toptarief voor de federale inkomstenbelasting bedraagt momenteel 37 procent in de VS en president Joe Biden heeft onlangs plannen gepresenteerd om dat te verhogen naar 39,6 procent.

Jeff Bezos en Warren Buffett

De nu rijkste mens ter wereld, topman Jeff Bezos van Amazon, betaalde tussen 2014 en 2018 slechts 0,98 procent belasting en in 2007 en 2011 helemaal niks. Ook topman Elon Musk van Tesla betaalde in 2018 helemaal geen belasting. Verder blijkt uit de gegevens van de IRS dat ook de steenrijke investeerders Warren Buffett en George Soros en voormalig burgemeester Michael Bloomberg van New York jarenlang nauwelijks belasting hebben afgedragen.

Belegger Warren Buffet, die tussen 2014 en 2018 niet meer dan 0,10 procent inkomstenbelasting betaalde, pleit in het openbaar juist steevast voor hogere belastingen voor rijke Amerikanen. In een schriftelijke reactie aan ProPublica laat Buffett weten dat hij altijd aan zijn belastingverplichtingen heeft voldaan, dat hij na zijn dood 99,5 procent van zijn vermogen weg zal geven en dat hij denkt dat geld de maatschappij beter dient „als het via filantropische instellingen wordt verdeeld, dan als het de almaar groeiende Amerikaanse schuldenberg iets vermindert.”

Het Amerikaanse ministerie van Financiën stelt dat het illegaal is om vertrouwelijke overheidsinformatie zonder toestemming openbaar te maken en doet onderzoek naar hoe de belastingaangiftes zijn gelekt. ProPublica zegt het recht voor het publiek op deze informatie belangrijker te vinden dan de privacy van de miljardairs.