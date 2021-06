Aanklacht tegen oud-bestuurder Volkswagen Winterkorn om valse verklaring

Voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn is aangeklaagd, omdat hij tegenover een Duitse parlementaire onderzoekscommissie „opzettelijk valse verklaringen” heeft afgelegd over het dieselschandaal van de autofabrikant. Dat meldt de officier van justitie volgens Duitse media woensdag in een verklaring. Bij een hoorzitting in het Duitse parlement beweerde Winterkorn dat hij niet vóór september 2015 - toen het dieselschandaal naar buiten kwam - wist dat er manipulatieve apparatuur in de auto’s zat. Justitie bestrijdt dat en stelt dat hij hier al in mei 2015 van op de hoogte was. Door de zogenoemde sjoemelsoftware leken de auto’s bij emissietests schoner dan ze in werkelijkheid waren.

Volgens justitie heeft Winterkorn dus gelogen in het parlement over zijn informatiepositie. De aanklacht tegen de 74-jarige Duitser is ingediend bij de regionale rechtbank van Berlijn, melden Duitse media. Bronnen rond het parket stellen in Duitse media bewijzen te hebben dat Winterkorn een valse verklaring heeft afgelegd. Bij het schandaal kwam naar buiten dat Volkswagen apparatuur in de auto’s installeerde, die ervoor zorgde dat dat de auto’s tijdens emissietests minder uitstootten dan ze in werkelijkheid deden op de weg.

Ontslag

In 2014 zou een software-update zijn doorgevoerd die de verhoogde uitstootemissie op de weg moest verdoezelen. Winterkorn was op dat moment voorzitter van de raad van bestuur van Volkskwagen. In september 2015 nam hij ontslag bij het autobedrijf, enkele dagen nadat het dieselschandaal naar buiten was gekomen. In 2018 vaardigden Amerikaanse aanklagers een arrestatiebevel uit tegen de voormalig topman. Hij en zes anderen werden aangeklaagd, maar niet uitgeleverd door Duitsland.

Woensdag maakte Volkswagen volgens persbureau Reuters ook bekend dat het een akkoord heeft bereikt met Winterkorn en andere oud-leidinggevenden over een schadeclaim. De oud-bestuurders moeten in totaal 288 miljoen euro betalen aan de autofabrikant, omdat Volkswagen hen verantwoordelijk houdt voor het schenden van de zorgplicht, waardoor de auto’s een stuk vervuilender de weg op gingen dan emissietests hadden aangetoond. Winterkorn moet zo’n 11,2 miljoen euro betalen. Oud-topman Rupert Stadler moet zo’n 4,1 miljoen bijdragen. De overeenkomst is pas definitief als de aandeelhouders ermee instemmen op de vergadering op 22 juli.

Het dieselschandaal heeft Volkswagen inmiddels 30 miljard euro gekost, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten, waar de fabrikant in 2017 schuldig werd bevonden aan fraude. Het bedrijf erkende in het najaar van 2015 dat bij 11 miljoen dieselauto’s gemanipuleerde software was toegepast. Inmiddels is de fabrikant ook in Frankrijk aangeklaagd voor frauduleus handelen. Dat gebeurde op 6 mei.

Volkswagen stelde in een reactie dat de Franse justitie feiten onderzoekt die al in Duitsland aan het licht zijn gekomen. Franse media schreven dat de autofabrikant is aangeklaagd vanwege „bedrog” dat mogelijk zou kunnen leiden tot „gevaarlijke gevolgen voor mens en dier”. De Franse justitie stelde aanwijzingen te hebben dat ook in dat land sjoemelsoftware is gebruikt in oudere dieselmotoren.