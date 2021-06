250 miljard dollar naar techsector VS om te concurreren met China

De Amerikaanse senaat heeft maandagavond ingestemd met een stimuleringspakket voor binnenlandse fabrikanten in de techsector. Het pakket bedraagt zo’n 250 miljard dollar (200 miljard euro). Met de subsidies, gebundeld in de zogenoemde US Innovation and Competition Act, moeten Amerikaanse fabrikanten de concurrentie van Chinese bedrijven bevechten.

Er gaat onder meer ruim 50 miljard dollar (ruim 40 miljard euro) naar subsidies voor de productie van halfgeleiders, chips en robots - 2 miljard daarvan gaat naar autofabrikanten. Ook wordt de aankoop van drones van Chinese makelij geblokkeerd en is er geld uitgetroken voor onderzoek en innovatie. Het wetsvoorstel genoot steun van zowel de Democratische als Republikeinse senatoren en werd met 68 voorkeursstemmen aangenomen. 32 senatoren stemden tegen. Het pakket moet nog worden goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden, dat zal naar verwachting eveneens instemmen.

China verontwaardigd

Volgens de Democratische Senaatsleider Chuck Schumer is het van groot belang dat Amerikaanse bedrijven zich verder ontwikkelen in de techsector. „Als we niets doen, zien we wellicht het einde van onze dagen als de dominante supermacht tegemoet”, zei Schumer na afloop van de stemming in de Senaat. President Joe Biden stelt dat „we in een strijd om de 21ste eeuw verwikkeld zijn. We kunnen het ons niet veroorloven achterop te raken”, citeert persbureau Reuters de Democraat. Het Chinese parlement stelde woensdag in een reactie „zeer verontwaardigd” te zijn over het wetsvoorstel, en stelt dat die getuigt van „paranoïde wanen”.

In het aangenomen wetsvoorstel zijn ook andere besluiten te vinden waaruit blijkt dat het handelsconflict en andere spanningen met China nog niet zijn verdwenen. Zo bevat het pakket een verbod voor Amerikaanse diplomaten om in 2022 naar Beijing af te reizen voor de Olympische Winterspelen en mogen Taiwanese diplomaten die op officieel bezoek zijn in de VS hun eigen vlag vertonen in plaats van die van de Chinese Volksrepubliek.

Ook wordt geld vrijgemaakt voor een nieuwe NASA-missie naar de maan. Dat zou een nieuwe impuls betekenen voor de Amerikaanse ruimtevaart, op het moment dat ook China en andere landen op dat vlak stappen maken. Eerder op dinsdag maakte het Witte Huis bekend dat er een trade strike force wordt gevormd, die in de gaten moet houden wanneer de internationale aanvoer van producten en essentiële halffabricaten in het gedrang komt - bijvoorbeeld door toedoen van China.