‘Wij Fransen staan te trappelen om weer Nederlanders te horen praten in onze dorpjes’

De Franse staatssecretaris voor Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne was deze week in Den Haag met een missie. Hij wil Nederlanders verleiden tot een vakantie in Frankrijk deze zomer. En dat mag wat kosten: iedereen krijgt een gratis test om weer naar huis terug te keren.

Toerisme is van groot belang voor de Franse economie. Zonder pandemie wordt er jaarlijks 150 miljard euro mee verdiend, goed voor 7,4 procent van het bnp. Nederlanders behoren tot de vaste gasten die er in groten getale neerstrijken en veel geld in het laatje brengen. In normale jaren reizen er bijna 5 miljoen Nederlandse vakantiegangers naar Frankrijk.

Deze woensdag gooit Frankrijk officieel zijn grenzen open. Wat verandert er precies voor Nederlanders die naar Frankrijk willen komen?

„In de eerste plaats: dat Nederlanders van harte welkom zijn bij ons. Nederland staat in Frankrijk op de lijst van de groene landen. Dat wil zeggen dat er geen beperkingen meer zijn voor wie gevaccineerd is. Geen quarantaine, geen tests. En voor wie het vaccin nog niet heeft gehad, volstaat een negatieve test. Sinds vorige week mag dat ook de antigeentest zijn, die veel goedkoper en sneller is dan de PCR-test.

„Dus niets staat de Nederlanders in de weg om de geneugten van Frankrijk te herontdekken. De toerisme-sector staat te trappelen om hen te verwelkomen. Ik was vorige week met president Emmanuel Macron in de Lot en ik kan u verzekeren: de mensen daar willen niets liever dan opnieuw Nederlands horen praten in de dorpen en steden.”

Omgekeerd blijft Nederland Frankrijk wel als ‘oranje’ gebied beschouwen, wat wil zeggen dat niet-essentiële reizen worden afgeraden.

„Dat is inderdaad de situatie vandaag. Maar gezien de gunstige ontwikkelingen in Frankrijk heb ik goede hoop dat de Nederlandse regering in de komende dagen heel Frankrijk in de categorie geel gaat plaatsen, zoals nu al het geval is voor Corsica. Frankrijk is een veilig land. In afwachting hebben wij de keuze gemaakt dat mensen die een test nodig hebben om naar huis terug te keren, dat in Frankrijk gratis kunnen doen.”

Dat zou wel eens een dure grap kunnen worden. Zijn die gratis tests ook een promotiestunt voor het Franse toerisme?

„Die testen zijn in sommige landen heel duur. Voor een gezin van vier is het snel vergelijkbaar met de prijs van een avond uit eten in een restaurant, of een extra nacht in een hotel. Het toerisme is natuurlijk heel belangrijk voor onze economie. De gratis-keuze is belangrijk vanuit gezondheidsperspectief. En ja, het is ook een geste naar de liefhebbers van Frankrijk.”

Heeft u er vertrouwen in dat het Europese vaccinatiebewijs er per 1 juli is? En welke alternatieve documenten kunnen Nederlanders voorleggen in Frankrijk?

„Ik heb er het volste vertrouwen in dat het systeem op 1 juli operationeel zal zijn. Daar mogen we best trots op zijn als Europeanen. Maar ik weet dat veel Nederlanders gehecht zijn aan hun gele boekje. Als u dat gele boekje voorlegt als vaccinatiebewijs, gaat u in Frankrijk geen enkel probleem hebben. En dat geldt vanaf nu.”

Veel mensen vragen zich af of je met één prik ook als gevaccineerd wordt beschouwd.

„De regel is dat men twee prikken moet hebben gehad plus een wachttijd van vijftien dagen na de tweede prik moeten hebben doorlopen. Is dat het niet geval dan, dan moet men een negatieve test kunnen voorleggen.”

Zeker in Nederland valt de tweede prik voor veel mensen middenin de vakantie. Is het denkbaar dat toeristen zich in Frankrijk laten vaccineren?

„Nee. Die vraag hebben wij ook in Frankrijk zelf gekregen. Mensen wilden de tweede prik graag op hun vakantieadres laten zetten. Dat is niet de bedoeling. Wij hebben de termijn tussen de twee prikken al verlengd om mensen in staat te stellen hun vakantie te plannen. Maar wij vragen wel dat de twee prikken op dezelfde plek worden gezet. Voor de buitenlandse toeristen geldt hetzelfde.”