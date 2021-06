‘Wat knap dat je deze baan gekregen hebt’ – en andere beledigingen verpakt als compliment

Ooit, tijdens een zangavond, zei een collega tegen me: „O, maar dit kan je écht goed.” Ik ben het nooit vergeten. Want wat bedoelde hij nou precies? Dat ik beter kan zingen dan schrijven? Dat het tijd werd voor een carrièreswitch?

Zo is het natuurlijk met meer ‘complimenten’ die je dagelijks van je collega’s krijgt. Het zijn gifpijltjes soms, maar dan verpakt als viooltjes. Toen ik erover twitterde, kreeg ik in ieder geval bergen modder die mensen dagelijks verstouwen onder het mom van een compliment op hun werk. Hieronder de ergste, om samen even te huilen.

Ik begin maar meteen met de ergste en dat is natuurlijk: „… voor je leeftijd” (1). Als in: „Je ziet er best goed uit, wat ben je kwiek, wat ben je flexibel – voor je leeftijd.” De pijnlijkste twee die ik ooit kreeg: „Wat leuk dat je dit nog gaat doen, op jouw leeftijd.” En: „Dat doe je hartstikke leuk, voor je leeftijd.”

2 Ook heel erg: „… voor een vrouw”. Hoe vaak ik al niet heb moeten horen: „Wat ben je grappig, voor een vrouw”, „je schrijft goed, voor een vrouw” – stop daar eens mee. Of deze: „Jeetje ben jij een vrouw?? Wat goed! Als ik je columns lees, denk ik altijd dat je een man bent.” Tuurlijk joh. En ik vind jou enorm dom – voor een man.

3 „Zo zie je er helemaal niet uit” is ook zelden goed bedoeld als in: „Werk jij bij NRC?” „Ben jij hoogleraar?” „Ben jij rechter?!?!” En dan: „Zo zie je er helemaal niet uit!” Krijg je het vaak te horen, dan wordt het misschien tijd om de gever van het ‘compliment’ eens te vertellen dat zij of hij er zélf niet uitziet. Punt.

4 „Dat verwacht ik helemaal niet van jou”, is ook zelden fijn. Bijvoorbeeld in: „Zoveel kennis!” Of: „Wat een goede presentatie! ...Dat verwacht ik helemaal niet van jou.” Wat had je dan wél verwacht? Dat jij de enige bent die hier het recht heeft te werken?

5 Dan de woorden ‘bijzonder’, ‘kwetsbaar’, ‘origineel’, ‘aandoenlijk, ‘apart’, ‘oprecht’ en ‘uniek’ – betekenen ook nooit iets positiefs. Zeker in combinatie met ‘helemaal jou’. Neem deze: „Die presentatie was zo bijzonder, zo origineel, aandoenlijk en uniek – echt helemaal jou!” Dan weet je genoeg.

‘Wat dapper van je” is ook al geen compliment, haha, écht niet (6). „Wat dapper van je om deze week wat eerder naar huis te gaan”, „wat dapper om die laatste tequila nog te nemen”, „wat dapper dat je daar net in de vergadering over begon” – meestal wordt bedoeld dat als je het niet had gedaan, je nog wél een carrière had gehad.

7 Hetzelfde geldt voor ‘wat knap’. „Wat knap dat je altijd zo positief blijft”, „wat knap dat je deze baan gekregen hebt”, „wat knap dat je die baan al zo lang volhoudt” – doe maar niet. Ik vond deze laatst ook heel erg: „Heb jij economie gestudeerd?! Wat knap, ik ook!”

8 Als een zin begint met: „Ik zou het zelf nooit zo doen, maar…” kun je ook beter meteen een gat voor jezelf graven. Vooral als er daarna ook nog een ‘compliment’ uit de rij hierboven volgt zoals: „Ik zou het zelf niet zo doen, maar ik vond het heel dapper hoe je dat deed, zeker voor jouw leeftijd.”

9 De journalistiek heeft ook zo z’n eigen dodelijke complimenten en ik heb ze allemaal al wel eens gehoord. „Je stuk stond er mooi in”, bijvoorbeeld. Of: „Goed dat we het hadden” – au – en „leuk stukkie” over een stuk waar je drie dagen op hebt zitten zweten. Maar de ergste is toch altijd wel weer: „Ik heb je stuk niet gelezen maar ik hoorde dat je veel reacties had gekregen” – gast, zeg dan gewoon niks.

10 Dan de categorie kleding. Kan heeeel veel mis mee gaan, op je werk. De bekendste is natuurlijk: „Kleedt mooi af.” Maar ook: „Wat zie jij er leuk uit! Ik wist helemaal niet dat jij iets met kleding had”, „Jij hebt al lang plezier van dat jurkje” en: „Jou staat het wél leuk!” – stop er maar mee.

Dan, tot slot, nog wat kantoortaal-klassiekers in de categorie ‘liever niet’. Zijn er nog best wat.

11 „Fijn dat je meedenkt” – maar laat nu maar weer zitten.

12 „Zo goed hoe jij dit project draagt!” – doe het lekker zelf.

13 „Heel opmerkzaam van je” – het was niet de bedoeling dat iemand erachter zou komen.

14 „Fijn dat je zo betrokken bent” – maar nu is het wel klaar met dat geklaag.

15 „Goed dat je de grens tussen werk en privé zo goed bewaart, maar…” – je werkt niet hard genoeg.

16 „Mooi om te zien dat je je hier zo in vastbijt” – hou eens op met zeuren.

17 „Dat heb je grondig aangepakt” – had je niks beters te doen?

18 „Zo knap dat je onder alle omstandigheden jezelf blijft” – hahaha.

19 „Wat bijzonder dat je hier tijd voor hebt” – jij hebt écht niks te doen!

20 „Je bent helemaal niet zo erg als iedereen zegt” – een dubbele belediging!

21 „Je stelt best slimme vragen” – maar nu liever geen kritiek meer.

22 „Je weet er heel veel van” – maar wil je nu weer even je mond houden?

23 „Jouw columns zijn het minst saai in NRC” – en bedankt, ook namens m’n collega’s.

Hoe was jouw week? Tips voor Japke-d. Bouma via @Japked op Twitter.