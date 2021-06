Waarom complete autofabrieken plotseling stilvallen: er zijn geen chips

Chips zitten in allerlei dingen die je dagelijks gebruikt: je laptop, je telefoon, je auto… Je zou je werk waarschijnlijk niet kunnen doen zonder die kleine rekenmachines. Maar chips maken is moeilijk en de vraag is groot. Als er ergens iets misgaat in de productie, kan een hele industrie stilvallen. Dat gebeurde in Born, waar de autofabriek van VDL Nedcar staat. De BMW’s en Mini’s rolden niet meer van de band omdat er geen chips waren. Hoe werd dat tekort veroorzaakt? En hoeveel heeft Europa over voor een eigen chipfabriek?