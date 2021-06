Vulvavrees als motor van Bon Bini

De vagina blijkt een onuitputtelijke bron van grappen in Judeska in da House, het derde deel van de hitserie Bon Bini. Ditmaal brengt de gillende baliemedewerker van fastfoodrestaurant FC Kip haar brave nichtje Gabriëlla naar haar vriendje Luca, de zoon van de chique minister Erik-Jan. En laat die nu juist een lockdown aankondigen.

Om goede sier te maken bij de pers – zijn politieke rivaal scoort op z’n Van den Liendens punten met de import van Chinese mondkapjes – mogen Judeska en Gabriëlla op zijn landgoed logeren. Dit tot ontzetting van de racistische schoonmoeder in spé Liselot. Er volgt een escalerende reeks aanvaringen met tante Judeska, van jeukpoeder in slipjes tot een heus vuurgevecht.

Bon Bini: Judeska in da House zou in april deels op Curaçao worden opgenomen toen de pandemie toesloeg. Jammer, want speelt de Antilliaanse komiek Jandino Asporaat in een doorsnee-Bon Bini vijf tot zes rollen, nu is hij anderhalf uur lang op dezelfde locatie de oversekste lawaaipapagaai Judeska die met haar grote zwarte puni op het gezicht van sexy tuinman Pablo en vele anderen wil rijden. „Jij gaat eten!”

Dat is een nogal vermoeiende ervaring. Als we niet moeten lachen om orale seks wordt er wel tegen sofa en deurpost getwerkt of laat Judeska genoeg schaamhaar in de badkuip achter om een hoofdkussen mee te vullen. Judeska in da House heeft z’n momenten, en 2020 was nu eenmaal een filmjaar met beperkingen. Maar scoorde Asporaat eerder met de botsing van culturele hyperbolen, nu komt bijna elke lach van vechtende matrones en vulvavrees. De acteurs lijken er overigens best lol in te hebben.

Komedie Bon Bini: Judeska in da House. Regie: Jonathan Herman. Met: Jandino Asporaat, Cynthia Abma, René van Zinnicq Bergmann, Arjan Ederveen, Belinda van der Stoep. In: 111 bioscopen. ●●●●●