Voorlopige uitslag Peru: Pedro Castillo haalt nipt meer stemmen

De definitieve uitslag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Peru laat dinsdagochtend op zich wachten. Ruim 96 procent van de stemmen is geteld, en volgens die voorlopige uitslag heeft de socialistische Pedro Castillo een minimale meerderheid behaald: 50,3 procent. Tegenkandidaat Keiko Fujimori verloor nipt met circa 90.000 stemmen verschil, melden internationale persbureaus. De stemmen uit de Peruaanse jungle en uit het buitenland moeten nog binnenkomen.

Maandag werd in Peru gestemd. In eerdere uitslagen lag de rechtse Fujimori, die in 2011 en 2016 ook al presidentskandidaat was, ruim voor. De stemmen uit het Peruaanse binnenland moesten toen nog geteld worden. Castillo, zelf afkomstig uit een van de armste plattelandsdistricten van Peru, wist dankzij zijn populariteit in die rurale regio’s van het Zuid-Amerikaanse land Fujimori laat op de avond in te halen. Vanuit het kamp van Fujimori werd vervolgens gesproken van „onregelmatigheden” bij de stembusgang, iets wat door Castillo werd weersproken. Helemaal vast staat de uitslag nog niet; en juist onder Peruanen in het buitenland is Fujimori populair.

De gekozen kandidaat staat een zware klus te wachten. Het vertrouwen in de politiek is laag bij de Peruanen na talloze gevallen van corruptie. Het land is bovendien flink geraakt door de coronacrisis: na een recente aanpassing van de coronacijfers heeft het land zelfs de meeste coronadoden per miljoen inwoners ter wereld. Castillo wil de grondwet herschrijven, maar in het Congres heeft geen partij een meerderheid, wat het doorvoeren van mogelijke hervormingen bemoeilijkt.

Lees ook: In de coronachaos van Peru kapen burgers zuurstof voor de zorg weg



Twee zeer verschillende kandidaten

Dat geen van beide kandidaten een overtuigende winst zou boeken, was al duidelijk geworden na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, waaraan achttien kandidaten meededen. Zowel Castillo als Fujimori kregen nog geen twintig procent van de stemmen.

Er zijn grote ideologische verschillen tussen de twee: Fujimori beloofde economische hervormingen ten faveure van de vrije markt. Castillo beloofde juist sociale hervormingen en een nationalisatie van de mijnindustrie.

Ook qua achtergrond zijn de twee kandidaten uitersten van elkaar. Keiko Fujimori is de dochter van Alberto Fujimori, die in de jaren negentig een dictatuur in Peru leidde. Hij zit een celstraf van 25 jaar uit vanwege mensenrechtenschendingen die onder zijn bewind gepleegd werden. Zijn dochter Keiko beloofde hem vrij te laten als ze gekozen zou worden. Pedro Castillo was vakbondsleider en leraar, iets wat tijdens zijn campagne regelmatig werd benadrukt. Toch zijn er ook overeenkomsten in de partijprogramma’s van de kandidaten te vinden: zo zijn zowel Castillo als Fujimori tegen abortus en het homohuwelijk.