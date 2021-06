Virus nekte IFFR, wat doet Cannes?

De bioscopen zijn open, hoera! De heropening zaterdag werd als een ‘stormloop’ omschreven, al ervoer ik dat toch anders met twee lege stoelen links en rechts van me. De winnaar van die eerste dag: oorlogskraker De Slag om de Schelde met 19.000 tickets, gevolgd door komedie Judeska in da House en Disney’s Cruella.

De verliezer is IFFR. Het Rotterdamse filmfestival knipte vorig jaar listig zijn 50ste jubileumeditie in tweeën. De competities waren online te zien in februari, als het virus virulent was. Tussen 2 en 6 juni zou er meer ruimte zijn voor een echt filmfeest. Het zat tegen: lang leek ook IFFR deel twee geheel online te gaan. Daarna werd IFFR een pilot van ‘testen voor toegang’: met een negatieve coronatest kon je films ook in de zaal bekijken. En toen verstokte cinefielen zich daarmee hadden verzoend, gingen de bioscopen zaterdag open en was je halverwege IFFR weer welkom zonder test.

Tegen zo’n clusterfuck valt niet op te plannen. Gehandicapt door een vrij mager programma, zonnig weer en heropenende bioscopen bood IFFR al snel twee zaaltickets aan voor de prijs van één. Bij de openingsfilm – lesbisch kostuumdrama The World to Come – trof ik na afloop zo’n zeven mensen aan in de ‘virtuele lounge’. De slotfilm zag ik met enkele tientallen bezoekers in bioscoop Kino, wat ook wel wat had: de openingsfilm van het eerste festival trok in 1972 ook maar 17 bezoekers. Enfin: snel vergeten, op naar 2022.

Je vraagt je na dit alles wel af welke verrassingen het 74ste filmfestival van Cannes op 7 juli in petto heeft. Dat festival werd vorig jaar geschrapt en geldt toch als het herstel van normaliteit in de filmwereld. Vorige week werd een verrukkelijke line-up bekend, met filmiconen als Paul Verhoeven, Wes Anderson, Asghar Farhadi en Sean Penn. Plus Oliver Stone over JFK, Todd Haynes over The Velvet Underground, Charlotte Gainsbourg over haar moeder Jane Birkin, Fast & Furious 9 die Cannes een walm van benzine en testosteron brengt.

Over de pandemie hadden directeur Frémaux en president Lescure van Cannes weinig melden. Geen kus bovenaan de rode loper, dineren mag. Via vakblad Variety kwam dinsdag iets meer openheid van zaken. Genodigden zijn welkom met vaccinatiebewijs, PCR-test of een sneltest van maximaal 48 uur oud. De zalen van het Palais des Festivals worden tot de nok toe volgestouwd, maar films zie je met mondkapje op. Sterren delen geen handtekeningen uit aan fans, maar op de rode loper mag het mondkapje even af voor de paparazzi. Er komt een testtent van 300 vierkante meter.

Maar volgens de huidige regels moeten onvolledig gevaccineerden uit oranje landen als Nederland nu een ‘overtuigende reden’ hebben om Frankrijk in te reizen en een week in quarantaine. En hoe denkt Cannes een één meter-regel te handhaven in de bottleneck voor het Palais des Festivals, waar het normaliter vrij worstelen is tussen handelaars, journalisten, paparazzi, toeristen en ticketbedelaars? Wat als er alsnog een uitbraak komt?

Vragen, vragen. Misschien moeten we maar gewoon van de suspense genieten. Het coronavirus trekt zich toch niets van onze plannetjes aan, weet IFFR inmiddels.

Coen van Zwol is filmredacteur