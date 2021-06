‘Russische hackers zaten in politiesysteem tijdens MH17-onderzoek’

Hackers van de Russische veiligheidsdienst SVR zijn in 2017 binnengedrongen in de systemen van de Nederlandse politie, die op dat moment bezig was met het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van MH17. Dat meldt de Volkskrant dinsdag op basis van eigen onderzoek.

De hack is niet opgemerkt door de politie, maar kwam aan het licht door inlichtingendienst AIVD. Het is niet duidelijk of de hackers data hebben weggesluisd. Volgens de Volkskrant zorgde de hack voor grote paniek, mede vanwege het lopende onderzoek naar MH17. De beveiliging van de politie bleek niet op orde en is na de hack verbeterd.

De AIVD verkreeg volgens de krant in 2017 informatie over doelwitten van Cozy Bear, een Russische hackgroep die gelieerd is aan de buitenlandse veiligheidsdienst SVR. Een van die doelwitten zou een Nederlands ip-adres zijn van een server van de Politieacademie. Die bleek gehackt, waarna de Russen de politiesystemen in konden. Op verschillende plekken zouden sporen van de aanvallers zijn aangetroffen. De politie wil tegen de Volkskrant de hack „bevestigen noch ontkennen”. Ook de AIVD reageerde niet op vragen over de hack.