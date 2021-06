Rouw en acceptatie van een dubbelleven

Tu me manques begint meteen dramatisch. De Boliviaanse vader Jorge videobelt per ongeluk met Sebastian, de ex van zijn homoseksuele zoon die onlangs zelfmoord heeft gepleegd. Hij schreeuwt hem toe dat hij geen deel mag uitmaken van de dood van zijn zoon. „In onze familie zijn er geen mensen zoals jij.” Een maand later is Jorge iets bijgedraaid en gaat hij op bezoek in New York bij de eveneens Boliviaanse Sebastian, met wie zijn zoon Gabriel een dubbelleven leidde.

Wat volgt is een film over rouw en acceptatie door de twee mannen. Jorge moet leren dat de zoon van wie hij zielsveel hield bang van hem was. De dolverliefde Sebastian moet aanvaarden dat zijn geliefde geen „fase zeven” kon of wilde zijn, de bijnaam die hij en zijn vrienden geven aan „een openlijk homoseksuele man die een gezonde relatie heeft met een andere openlijk homoseksuele man”.

Tu me manques voelt erg geconstrueerd, daar is een goede reden voor. De film gaat namelijk eveneens over de standkoming van een toneelstuk: het autobiografische stuk dat filmregisseur Rodrigo Bellott eerder schreef over gelijkaardige waargebeurde feiten als in de film te zien zijn. Vakkundig worden fragmenten van een toneelopvoering gecombineerd met flashbacks en fantasieën, al dan niet gespeeld door de acteurs uit het toneelstuk, en gesprekken die Sebastian als theaterregisseur voert met een journalist. Ook heeft Tu me manques af en toe iets uitleggerigs: Bellott neemt zijn (Boliviaanse) publiek erg bij de hand, net als Sebastian doet bij Jorge als hij hem introduceert in het New Yorkse leven van zijn zoon.

Maar het is de moeite te blijven kijken: de film bouwt, via het toneelstuk, op naar een ontroerende en pijnlijke anticlimax.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn ‘113 Zelfmoordpreventie’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl

Drama Tu me Manques Regie: Rodrigo Bellott. Met: Oscar Martínez, Rossy de Palma. In: 5 bioscopen. ●●●●●