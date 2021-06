Rechter: KLM moet 116 piloten van Martinair alsnog in dienst nemen

KLM moet piloten die zijn ontslagen bij de overname van Martinair Cargo weer in dienst nemen. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag in hoger beroep bepaald. De zaak tegen KLM en de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) was aangespannen door 116 huidige en voormalige piloten van Martinair.

De vrachtvliegers zijn ontslagen tijdens de integratie van Martinair in KLM. De piloten moesten weer onderaan de ladder beginnen en zouden hun arbeidsvoorwaarden verliezen. Ze stapten daarop naar de rechter om alsnog behoud van hun baan en oude arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Volgens de piloten zijn zij op grond van de wettelijke regeling inzake overgang van onderneming bij KLM in dienst getreden.

Het Haagse gerechtshof geeft de piloten daarin gelijk. Dat betekent dat ze per 1 januari 2014 - het moment waarop de overgang geheel rond was - in dienst zijn gekomen van KLM. Daarmee zijn de rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst met Martinair naar KLM overgegaan. Volgens de rechter moet KLM de vrachtvliegers alsnog een arbeidsovereenkomst aanbieden. De rechter in Amsterdam gaf de piloten die de zaak aanspanden eerder ongelijk, maar die uitspraak werd door de Hoge Raad vernietigd.

Het hof concludeerde dinsdag dat de overname van Martinair stapsgewijs heeft plaatsgevonden. In 2008 had KLM 100 procent belang in Martinair verworven. Daarna heeft „feitelijk een commerciële en operationele integratie van Martinair Cargo en KLM plaatsgevonden.” Martinair is sinds 2014 alleen nog een zogeheten operating carrier, met KLM als klant, zo schetst het hof, met als gevolg dat het geheel afhankelijk is geworden van KLM.