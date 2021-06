PostNL: gecorrigeerde eindexamens van twaalf scholen vertraagd of kwijtgeraakt

Een deel van de gecorrigeerde eindexamens van leerlingen op twaalf Nederlandse middelbare scholen zijn vertraagd of kwijtgeraakt tijdens het verzenden. Dat zegt PostNL op dinsdagavond in een verklaring. Deze twaalf scholen zullen niet in staat zijn al hun leerlingen een examenuitslag te geven aanstaande donderdag, de dag waarop dit landelijk staat gepland. Mogelijk moeten leerlingen herexamen moeten doen. PostNL meldt niet om hoeveel examens het gaat.

PostNL wijt de vertraging en vermissing aan „een groter aantal zendingen dan verwacht” en „een kortere tijd die beschikbaar is voor bezorging”. Leerlingen kregen dit jaar de mogelijkheid om hun eindexamens te verspreiden over twee periodes van ongeveer twee weken na elkaar, in plaats van dat ze allemaal in twee weken werden afgenomen. „Meer leerlingen dan verwacht hebben ervoor gekozen de examens toch allemaal in de eerste twee weken te doen”, zegt een woordvoerder van PostNL. „Door het tweede tijdvak was er minder tijd om de examens op tijd af te leveren.”

In de verklaring zegt PostNL het erg te vinden dat sommige leerlingen langer op hun uitslag moeten wachten of mogelijk herexamen moeten doen. Het postbedrijf heeft nog hoop dat de zoekgeraakte examens boven water komen. „We werken nu dag en nacht door in de hoop dat we de examens terugvinden”, aldus de woordvoerder.

Eindexamens worden door PostNL verstuurd van de school waar ze zijn afgenomen naar een andere school, waar een tweede corrector ze nakijkt. Daarna moeten ze weer terug naar de eerste school. De problemen bij de bezorging vonden plaats in de eerste fase, dus bij de verzending naar de tweede corrector.