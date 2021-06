NRC zoekt ‘Apparaten die u heeft gekend’

De mediaredactie van NRC maakt deze zomer een reeks portretten over de mens en zijn apparaten. Want de mens mag dan in de loop der eeuwen nauwelijks veranderen, de technologie waarmee we ons omringen verandert natuurlijk wél.

Denk aan de radio, de telex, de fax, de tv, de cd-speler, het cassettedeck, de minidisc, de semafoon, de smartphone. Sommige apparaten zijn intussen obscuur en vergeten, anderen worden nog steeds gebruikt. En dan zijn er nog apparaten die nu misschien stof staan te happen bij u op zolder, maar mogelijk ooit nog eens een comeback meemaken.

We zoeken bij elk decennium van de afgelopen 100 jaar een apparaat dat daarbij past. En we laten ons daarbij graag verrassen door onze lezers. Heeft u een apparaat waar u een bepaalde band mee heeft? En wilt u daarmee op de foto en iets over vertellen? We zoeken nadrukkelijk lezers uit alle leeftijdscategorieën.

Mail liefst vóór 14 juni uw suggesties aan k.smouter@nrc.nl (Karel Smouter, chef Media) en onze redacteuren nemen in de zomermaanden contact met u op.