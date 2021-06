220 miljoen boete voor Google om machtsmisbruik advertenties

De Franse mededingingsautoriteit heeft Google een boete van 220 miljoen euro opgelegd vanwege misbruik van zijn dominante positie op de online-advertentiemarkt. De sanctie maakt deel uit van een pakket afspraken die met het techbedrijf zijn gemaakt over het aanbieden van diensten in die markt, zo is maandag bekendgemaakt.

De waakhond heeft geconcludeerd dat Google de eigen technologieën voor online adverteren, die het aanprijst onder de naam Google Ad Manager, te veel voorrang geeft. Het gaat daarbij om diensten of systemen voor het verkopen van ruimte voor advertenties in een app of op een site, en de veiligheid van ‘vertoningen’ van advertenties. De mediabedrijven News Corp en Groupe Rossel klaagden bij de autoriteit over dergelijk machtsmisbruik. Ook de Franse krant Le Figaro deed mee bij de klacht die in 2019 werd ingediend, maar trok zich later terug.

Volgens de instantie werden concurrenten van Google, zoals uitgevers van (mobiele) sites, sterk benadeeld. Ook mediabedrijven en persgroepen werden getroffen doordat zij mogelijk advertentie-inkomsten misliepen. In een verklaring van de kartelwaakhond staat dat de autoriteit extra zwaar te tilt aan de overtredingen van Google omdat een onderneming met een dominante positie op de markt juist „een bijzondere verantwoordelijkheid heeft, namelijk het niet ondermijnen (…) van concurrentie”. Het Amerikaanse bedrijf heeft volgens de mededingingsautoriteit ingestemd met zowel de boete als stappen om het gedrag te verbeteren.

Voorzitter van de instantie Isabelle de Silva heeft bij bekendmaking van de boete verklaard dat dit „de eerste beslissing ter wereld is die de complexe biedingsprocessen onderzoekt waarmee online display-advertenties werken”. Het is niet voor het eerst dat Google een boete krijgt opgelegd vanwege machtsmisbruik op de digitale markt. Zo kreeg het bedrijf 180 miljoen euro boete van de Italiaanse karteltoezichthouder, en de Europese mededingingsautoriteit doet onderzoek.