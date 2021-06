Journalistenbond krijgt doodsbedreigingen na tweet Wilders

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft dreigementen ontvangen, waaronder doodsbedreigingen. NVJ-secretaris Thomas Bruning kreeg onder meer een mail waarin stond dat alle journalisten dood moeten, maakte hij dinsdag bekend. Die komen twee dagen nadat PVV-leider Geert Wilders journalisten via Twitter typeerde als „tuig van de richel”. Wilders kreeg daarop bijval van Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie.

De NVJ kondigde maandag aan een gesprek te willen met Wilders. Daarop ontstond een discussie met de PVV-voorman. Wilders noemt de journalistenbond dinsdag „hypocriet”. Hij beklemtoont „tegen geweld te zijn, altijd en tegen iedereen”. Tegelijkertijd spreekt Wilders zijn afschuw uit over de Nederlandse journalistiek. „De keren dat door jullie media onwaarheden en rotzooi is verspreid waarin ik jarenlang als xenofoob, extreem-rechts, racist, ondemocratisch of nazi ben neergezet zijn ontelbaar”, aldus de PVV-voorman.

„Journalisten zwart maken is de rechtsstaat zwart maken”, reageerde secretaris Bruning op het bericht van Wilders. Volgens Bruning maken Wilders’ uitingen het journalisten „onmogelijk hun werk te doen”. „Benader elkaar op inhoud, nooit op ongefundeerde stigma’s.” De NVJ stelt dat zijn uitspraken agressie, waar journalisten steeds vaker mee te maken hebben, legitimeert. „We maken ons daar ernstig zorgen over en willen Wilders daarvan bewust maken.”

Aanleiding voor Wilders’ kritiek op de pers zijn de onthullingen van NRC over PVV-Kamerlid Dion Graus. De PVV-voorman noemde NRC vorige week een „smerige anti-PVV krant”. Uit onderzoek van NRC is gebleken dat Graus een vrouwelijke fractiemedewerkster dronken had gevoerd en misbruikt. Voormalig Kamervoorzitter Khadija Arib verzocht hem daarop niet meer in het Kamergebouw te komen, maar daar wist haar opvolger Vera Bergkamp niets van.

