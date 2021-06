Journalist Ton van Dijk op 77-jarige leeftijd overleden

Ton van Dijk, oud-hoofdredacteur van Nieuwe Revu en Panorama, is maandag op 77-jarige leeftijd overleden. Hij was al jaren ziek. Zijn familie bevestigt de berichtgeving van zijn overlijden door Villamedia dinsdag tegenover persbureau ANP.

Van Dijk begon zijn journalistieke carrière als leerlingjournalist bij De Nieuwe Dag, dat onderdeel uitmaakte van De Tijd. In 1968 trad hij als verslaggever in dienst bij de Nieuwe Revu, om in 1972 hoofdredacteur te worden. Hier introduceerde hij de zogeheten ‘sandwichformule’ onder de noemer ‘Socialisme, Seks en Sensatie’, waarmee het blad nieuw leven werd ingeblazen. In 1975 stapte hij over naar de Haagse Post, waar hij jarenlang werkte als verslaggever.

In 1988 werd Van Dijk opnieuw hoofdredacteur, bij Panorama. In 1991 vertrok hij met een afkoopsom. Sindsdien freelancete hij onder meer voor de Haagse Post, HP/De Tijd, Esquire en Vrij Nederland. Hij publiceerde enkele boeken, zoals Sterke verhalen over zijn journalistieke loopbaan en Medische missers over misstanden in de gezondheidszorg. Een nieuwe lichting journalisten kreeg van hem les aan de School voor de Journalistiek in Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Amsterdam en het Centrum voor Communicatie en Journalistiek in Utrecht.