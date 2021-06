Meerdere websites internationale media en Britse overheid niet bereikbaar

Verschillende internationale websites zijn dinsdag niet bereikbaar door een storing bij cloudservicebedrijf Fastly. Onder de getroffen partijen zijn Amazon.com, The Guardian, CNN, Bloomberg News en de homepage van de Britse overheid. Bij NRC doen de podcasts het niet.

Ook de sites van de BBC en The New York Times waren tijdelijk uit de lucht, maar lijken inmiddels weer bereikbaar volgens tech-journalist Joost Schellevis.

Bezoekers die toegang proberen te krijgen zien een bericht met de melding: „Fastly error: unknown domain: cnn.com.”. Volgens het in San Francisco gevestigde Fastly is bekend wat de oorzaak is en wordt er aan een oplossing gewerkt.

