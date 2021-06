Informateur Hamer ontvangt Hoekstra en Kaag apart, woensdag volgt Rutte

Informateur Mariëtte Hamer ontvangt dinsdag in het gebouw van de Tweede Kamer om 17.00 uur CDA-voorman Wopke Hoekstra. Een uur later gaat Hamer in gesprek met D66-leider Sigrid Kaag. Woensdag is het om 8.30 uur de beurt aan VVD-partijleider Mark Rutte. Maandag sprak de informateur gezamenlijk met Hoekstra, Kaag en Rutte.

Met de drie leiders zal Hamer opnieuw inventariseren welke partijen samen gaan onderhandelen over een nieuw te vormen kabinet. Tot dusver is er geen voorkeurscombinatie naar voren gekomen voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Samen hebben de VVD, CDA en D66 73 zetels.

Voor een meerderheid lonkt Kaag naar PvdA en GroenLinks, die hebben uitgesproken niet zonder elkaar te zullen regeren. De VVD en het CDA regeren liever niet met twee linkse partijen en hintten daarom naar de ChristenUnie als vierde coalitiepartner. Maar die combinatie ligt moeilijk bij D66. Bovendien heeft de ChristenUnie zelf gezegd niet opnieuw in een coalitie onder Rutte te willen stappen.

