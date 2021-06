Hoekstra: niet aan mij me uit te spreken over vervolg formatie

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft dinsdag met informateur Mariëtte Hamer gesproken over de thema’s die voor zijn partij belangrijk zijn. „Meer speelruimte voor de middenklasse”, was een van de onderwerpen volgens Hoekstra, net als „meer veiligheid” en het oplossen van „problemen voor de volgende generatie”. Dat zei de CDA-leider na zijn gesprek met Hamer tegen journalisten op het Binnenhof.

Verder beklemtoonde Hoekstra dat hij zich kan voorstellen dat het CDA deel gaat uitmaken van een nieuw kabinet, maar net zo goed in de oppositie kan belanden. Hij weigerde zich uit te spreken over de vervolgstappen in de formatie. „Ik vind dat niet aan mij.”

Eerder liet de CDA-leider doorschemeren liever niet in een kabinet te stappen met GroenLinks én de PvdA, omdat de standpunten van die partijen te veel zouden afwijken van die van het CDA. Enkele dagen daarna zei informateur Hamer dat „politici buiten verschillen benadrukken” die ze „binnen niet echt hoorde”. Hoekstra voelde zich niet aangesproken door die opmerking. „Ik herken niet dat die stijlfiguur op mij zou hebben kunnen slaan.”

